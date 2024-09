Qu’est-ce qu’un schéma de base de données ?

Bien que le terme schéma soit largement utilisé, il désigne généralement trois types de schémas différents : un schéma de base de données conceptuel, un schéma de base de données logique et un schéma de base de données physique.

Les schémas conceptuels offrent une vue d’ensemble de ce que le système contient, de la manière dont il est organisé et des business rules impliquées. Les modèles conceptuels sont généralement créés dans le cadre du processus de collecte des exigences initiales du projet.

Les schémas de base de données logiques sont moins abstraits que les schémas conceptuels. Ils définissent clairement les objets du schéma avec des informations telles que les noms de table, les noms de champs, les relations entre les entités et les contraintes d’intégrité, c’est-à-dire toutes les règles qui régissent la base de données. Cependant, ils n’incluent généralement aucune exigence technique.

Les schémas de base de données physiques fournissent les informations techniques absentes du schéma de base de données logique, en plus des informations contextuelles, telles que les noms de table, les noms de champ, les relations entre les entités, etc. Autrement dit, ils incluent également la syntaxe qui est utilisée pour créer ces structures de données dans le stockage sur disque.

Schéma en étoile et schéma en flocon de neige

Dans les schémas logiques et les schémas physiques, les tables de base de données ont une clé primaire ou une clé étrangère, qui sert d’identifiants uniques pour les entrées individuelles d’une table. Ces clés sont utilisées dans les instructions SQL pour joindre des tables, créant ainsi une vue unifiée des informations. Les diagrammes de schéma sont particulièrement utiles pour montrer ces relations entre les tables, et ils permettent aux analystes de connaître les clés à utiliser pour les jointures. Il existe deux autres types de schémas qui sont également couramment référencés dans le contexte des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) : nous les connaissons sous le nom de schémas en étoile et de schémas en flocon de neige.

Alors que les schémas conceptuels, logiques et physiques contiennent différents niveaux d’informations sur les bases de données dans leurs diagrammes, les schémas en étoile et en flocon de neige représentent ces relations entre les entités différemment. Pour être plus précis, un schéma en étoile est un type de schéma de base de données relationnelle composé d’une table de faits unique et centrale entourée de tables de dimension. Ce schéma a tendance à être considéré comme plus simple que le schéma en flocon de neige.

Un schéma en flocon de neige se compose d’une table de faits connectée à un grand nombre de tables de dimension, qui peuvent être connectées à d’autres tables de dimension par le biais d’une relation plusieurs-à-un. L’avantage de ce schéma, c’est le faible niveau de redondance des données, mais il n’est pas aussi performant en termes d’exécution des requêtes.

Comme leur nom l’indique, un schéma en étoile ressemble à une étoile, et un schéma en flocon de neige à un flocon de neige.