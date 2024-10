Qu'est-ce que l'analyse avancée ?

L'histoire de l'analyse avancée est ancrée dans l'évolution de l'analyse des données et de la technologie informatique, qui a progressé de manière significative au cours de plusieurs décennies.

Au début du XXe siècle, l'analyse des données était essentiellement manuelle et faisait appel à des méthodes statistiques de base et à des calculs simples. L'arrivée des ordinateurs au milieu du XXe siècle a révolutionné le traitement des données, permettant des analyses plus complexes. Au cours des années 1960 et 1970, le développement des bases de données et des systèmes de gestion des données a jeté les bases d'un stockage et d'une extraction efficaces de grands volumes de données.

Les années 1980 et 1990 ont vu l'essor des outils de BI, qui ont permis aux organisations de générer des rapports et de réaliser des analyses descriptives. Ces outils fournissaient des informations basées sur des données historiques, mais leurs capacités prédictives étaient limitées. Parallèlement, des progrès en matière de logiciels et de méthodologies statistiques ont ouvert la voie à des techniques d'analyse de données plus sophistiquées.

La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont marqué le début de l'ère des big data, sous l'effet de la croissance exponentielle des données provenant d'internet, des médias sociaux et des technologies de détection. Cette période a vu le développement d'outils et de techniques d'analyse plus avancés, tels que la fouille de données, le machine learning et l'analyse prédictive et prescriptive. L'avènement de langages de programmation open source comme R et Python a démocratisé l'accès aux méthodes analytiques avancées.

Ces dernières années, les progrès de l'IA et du machine learning ont propulsé l'analyse avancée vers de nouveaux sommets. Le cloud computing a facilité le stockage et le traitement de vastes quantités de points de données. Les algorithmes d'IA peuvent analyser les données avec une rapidité et une précision sans précédent, et l'IA générative est un outil émergent dans ce domaine.