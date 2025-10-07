Qu’est-ce que la maintenance prédictive ?

Les stratégies de maintenance et leur maturité reposent sur un certain nombre de facteurs tels que le coût des actifs/de remplacement, la criticité des actifs, les modèles d’utilisation et l’impact des défaillances sur la sécurité, l’environnement, les opérations, les finances et l’image publique. La maintenance prédictive est l’une des trois principales stratégies de maintenance utilisées par les entreprises, les autres étant la maintenance réactive, qui corrige les défaillances lorsqu’elles se produisent, et la maintenance préventive, qui repose sur un calendrier de maintenance prédéfini pour identifier les défaillances. La maintenance prédictive étant proactive, elle améliore la maintenance préventive en fournissant des analyses continues sur l’état réel de l’équipement plutôt que de se fier à l’état attendu de l’équipement sur la base d’une ligne de base historique. Avec la maintenance prédictive, la maintenance corrective n’est effectuée que lorsque cela est nécessaire, ce qui permet d’éviter des coûts de maintenance inutiles et des durées d’immobilisation des machines. La maintenance prédictive utilise l’historique des séries chronologiques et les données relatives aux défaillances pour prévoir le futur état potentiel de l’équipement et ainsi anticiper les problèmes. Cela permet aux entreprises d’optimiser la planification de la maintenance et d’améliorer la fiabilité.

La maintenance prédictive diffère également de la maintenance préventive par la diversité et l’étendue des données en temps réel utilisées pour surveiller les équipements. Différentes techniques de surveillance des conditions telles que le son (acoustique ultrasonique), la température (thermique), la lubrification (huile, fluides) et l’analyse des vibrations peuvent identifier les anomalies et fournir des avertissements avancés concernant les problèmes potentiels. Une température en hausse dans un composant, par exemple, peut indiquer un blocage de ventilation ou une usure ; des vibrations inhabituelles peuvent indiquer un défaut d’alignement des pièces mobiles ; des changements sonores peuvent fournir des avertissements précoces des défauts qui ne peuvent pas être repérés par l’oreille humaine.