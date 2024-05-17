En ce qui concerne l’avenir, la facilité d’utilisation et la personnalisation sont appelées à redéfinir la trajectoire de la BI.

1. Mettre l’accent sur la facilité d’utilisation

La nouvelle génération d’outils de BI fait tomber les barrières qui, autrefois, réservaient l’accès aux analyses de données puissantes aux seuls data scientists. Grâce à des interfaces simplifiées, notamment des interfaces conversationnelles, ces outils rendent l’interaction avec les données aussi simple qu’une conversation.

Grâce à cette intégration dans les workflows quotidiens, l’analyse avancée des données peut être aussi simple que de vérifier vos e-mails. Cette évolution démocratise l’accès aux données et permet à tous les membres de l’équipe d’extraire des informations des données, quelles que soient leurs compétences techniques.



Imaginez par exemple un directeur des ventes qui souhaite consulter rapidement les derniers chiffres de performance avant une réunion. Au lieu de naviguer dans un logiciel complexe, il demande à l’outil BI : « Quel a été notre chiffre d’affaires total le mois dernier ? » ou « Comment nous situons-nous par rapport à la même période l’année dernière ? »

Le système comprend les questions et fournit des réponses précises en quelques secondes, comme dans une conversation. Cette facilité d’utilisation permet à tous les membres de l’équipe, et pas seulement aux experts en données, d’utiliser efficacement les données et de prendre rapidement des décisions éclairées.

2. Piloter la personnalisation

La personnalisation transforme la façon dont les plateformes de BI présentent les données et interagissent avec elles. Le système peut ainsi apprendre de la manière dont les utilisateurs l’utilisent, s’adapter aux préférences individuelles et répondre aux besoins spécifiques de leur entreprise.

Par exemple, un tableau de bord peut afficher les indicateurs les plus importants différemment pour un responsable marketing et un superviseur de production. Il ne s’agit pas seulement du rôle de l’utilisateur, mais aussi de la situation du marché et des données historiques.

Les alertes dans ces systèmes sont également plus intelligentes. Plutôt que d’informer les utilisateurs de tous les changements, les systèmes se concentrent sur les changements les plus critiques en fonction de leur importance passée. Ces alertes peuvent même s’adapter à l’évolution des activités, contribuant ainsi à garantir que les utilisateurs reçoivent les informations les plus pertinentes sans avoir à les rechercher eux-mêmes.

En intégrant une compréhension approfondie de l’utilisateur et de son environnement professionnel, les outils de BI peuvent offrir des informations qui répondent exactement aux besoins au bon moment. Ces outils sont donc extrêmement efficaces pour prendre des décisions éclairées rapidement et en toute confiance.