Les entreprises d’aujourd’hui sont à la fois maîtres de leurs données et submergées par leur complexité. Ce paradoxe est au cœur des stratégies modernes d’entreprise et de business intelligence : bien qu’il existe une quantité sans précédent de données disponibles, l’obtention d’informations exploitables nécessite plus qu’un simple accès aux chiffres.
La volonté d’améliorer la productivité, d’utiliser les ressources à bon escient et de renforcer la durabilité grâce à une prise de décision fondée sur les données est plus forte que jamais. Pourtant, les faibles taux d’adoption des outils de business intelligence(BI) constituent un obstacle majeur.
Selon Gartner, bien que le nombre d’employés utilisant l’ABI (Analytique et Business Intelligence) ait augmenté dans 87 % des entreprises interrogées, l’ABI n’est utilisée en moyenne que par 29 % des employés. Malgré les avantages évidents de la BI, le pourcentage d’employés utilisant activement les outils ABI a connu une croissance minimale au cours des sept dernières années. Alors pourquoi les outils de BI ne sont-ils pas plus utilisés ?
Le faible taux d’adoption des outils de BI traditionnels, en particulier des tableaux de bord, est un problème complexe, enraciné à la fois dans les limites inhérentes à ces outils et dans les besoins évolutifs des entreprises modernes. Voici un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles ces défis pourraient persister et ce que cela signifie pour les utilisateurs au sein d’une entreprise :
Bien qu’excellents pour afficher des vues de données consolidées, les tableaux de bord présentent souvent une courbe d’apprentissage abrupte. Cette complexité les rend moins accessibles aux utilisateurs non techniques, qui pourraient trouver ces outils intimidants ou trop complexes pour leurs besoins. De plus, la conception statique des tableaux de bord traditionnels ne leur permet pas de s’adapter rapidement à l’évolution des données ou des activités sans procéder à des mises à jour ou des refontes manuelles.
Les tableaux de bord fournissent généralement des vues d’ensemble ou des instantanés de données, qui sont utiles pour vérifier rapidement l’état d’avancement, mais souvent insuffisants pour prendre des décisions métier. Les conseils qu’ils fournissent sur les mesures à prendre sont souvent limités, faute de contexte suffisant pour en tirer des conclusions exploitables et prêtes pour la prise de décision. Les décideurs se retrouvent alors démunis : il leur faut plus que de simples données pour documenter leurs décisions.
Ne pas savoir quelles questions poser ou vers quelles données s’orienter est l’un des principaux obstacles à l’adoption de la BI. Les tableaux de bord sont statiques et demandent aux utilisateurs de répondre à des questions ou à des indicateurs spécifiques. Sans savoir quoi chercher, les analystes métier peuvent passer à côté d’informations essentielles, ce qui rend les tableaux de bord moins efficaces pour l’analyse exploratoire des données et la prise de décision en temps réel.
Si les tableaux de bord traditionnels nous ont été bien utiles, ils ne suffisent plus à eux seuls. Le monde de la BI évolue vers des outils intégrés et personnalisés qui comprennent les besoins de chaque utilisateur. Il ne s’agit pas seulement de simplifier leur utilisation, mais d’en faire des outils essentiels et accessibles pour les processus décisionnels au quotidien, et pas seulement pour ceux qui possèdent une expertise technique.
Les technologies émergentes telles que l’IA générative améliorent les outils de BI grâce à des capacités qui n’étaient auparavant accessibles qu’aux professionnels des données. Ces nouveaux outils sont plus adaptatifs et offrent des expériences de BI personnalisées qui fournissent des informations contextuelles pertinentes auxquelles les utilisateurs peuvent se fier et sur lesquelles ils peuvent agir immédiatement.
Nous abandonnons peu à peu l’approche standardisée des tableaux de bord traditionnels au profit d’expériences analytiques plus dynamiques et personnalisées. Ces outils sont conçus pour guider les utilisateurs sans effort depuis la découverte de données jusqu’à la prise de décision exploitable, améliorant ainsi leur capacité à agir sur des informations avec confiance.
En ce qui concerne l’avenir, la facilité d’utilisation et la personnalisation sont appelées à redéfinir la trajectoire de la BI.
La nouvelle génération d’outils de BI fait tomber les barrières qui, autrefois, réservaient l’accès aux analyses de données puissantes aux seuls data scientists. Grâce à des interfaces simplifiées, notamment des interfaces conversationnelles, ces outils rendent l’interaction avec les données aussi simple qu’une conversation.
Grâce à cette intégration dans les workflows quotidiens, l’analyse avancée des données peut être aussi simple que de vérifier vos e-mails. Cette évolution démocratise l’accès aux données et permet à tous les membres de l’équipe d’extraire des informations des données, quelles que soient leurs compétences techniques.
Imaginez par exemple un directeur des ventes qui souhaite consulter rapidement les derniers chiffres de performance avant une réunion. Au lieu de naviguer dans un logiciel complexe, il demande à l’outil BI : « Quel a été notre chiffre d’affaires total le mois dernier ? » ou « Comment nous situons-nous par rapport à la même période l’année dernière ? »
Le système comprend les questions et fournit des réponses précises en quelques secondes, comme dans une conversation. Cette facilité d’utilisation permet à tous les membres de l’équipe, et pas seulement aux experts en données, d’utiliser efficacement les données et de prendre rapidement des décisions éclairées.
La personnalisation transforme la façon dont les plateformes de BI présentent les données et interagissent avec elles. Le système peut ainsi apprendre de la manière dont les utilisateurs l’utilisent, s’adapter aux préférences individuelles et répondre aux besoins spécifiques de leur entreprise.
Par exemple, un tableau de bord peut afficher les indicateurs les plus importants différemment pour un responsable marketing et un superviseur de production. Il ne s’agit pas seulement du rôle de l’utilisateur, mais aussi de la situation du marché et des données historiques.
Les alertes dans ces systèmes sont également plus intelligentes. Plutôt que d’informer les utilisateurs de tous les changements, les systèmes se concentrent sur les changements les plus critiques en fonction de leur importance passée. Ces alertes peuvent même s’adapter à l’évolution des activités, contribuant ainsi à garantir que les utilisateurs reçoivent les informations les plus pertinentes sans avoir à les rechercher eux-mêmes.
En intégrant une compréhension approfondie de l’utilisateur et de son environnement professionnel, les outils de BI peuvent offrir des informations qui répondent exactement aux besoins au bon moment. Ces outils sont donc extrêmement efficaces pour prendre des décisions éclairées rapidement et en toute confiance.
Bien que les avantages de l’intégration des technologies avancées de BI soient évidents, les entreprises rencontrent souvent des difficultés importantes qui peuvent entraver leur adoption. Comprendre ces défis est crucial pour les entreprises souhaitant exploiter pleinement le potentiel de ces outils innovants.
L’un des principaux obstacles est de surmonter les habitudes ancrées et la résistance au sein de l’entreprise. Les employés habitués aux méthodes traditionnelles d’analyse des données peuvent être sceptiques quant au passage à de nouveaux systèmes, craignant la courbe d’apprentissage ou les perturbations potentielles de leurs workflows de routine. Il est essentiel de promouvoir une culture qui valorise l’apprentissage continu et l’adaptabilité technologique pour surmonter cette résistance.
L’intégration de nouvelles technologies de BI à l’infrastructure IT existante peut s’avérer complexe et coûteuse. Les entreprises doivent s’assurer que les nouveaux outils sont compatibles avec leurs systèmes actuels, ce qui demande souvent beaucoup de temps et d’expertise technique. La complexité augmente lorsque l’on tente de maintenir la cohérence et la sécurité des données sur plusieurs plateformes.
L’IA générative, de par sa nature, crée de nouveaux contenus sur la base de jeux de données existants. Les résultats générés par l’intelligence artificielle (IA) peuvent parfois introduire des biais ou des inexactitudes s’ils ne sont pas correctement contrôlés et gérés.
Avec l’utilisation croissante de l’IA et du machine learning dans les outils de BI, la gestion de la confidentialité des données et de la sécurité devient plus complexe. Les entreprises doivent veiller à ce que leurs politiques de gouvernance des données soient suffisamment robustes pour gérer de nouveaux types d’interactions de données et se conformer à des réglementations telles que le RGPD. Il est nécessaire de mettre à jour les protocoles de sécurité régulièrement et de contrôler en permanence l’accès aux données et leur utilisation.
Selon Gartner, d’ici 2025, les fonctions de consumérisation augmentée entraîneront pour la première fois une adoption des capacités ABI dépassant les 50 %, influençant ainsi davantage de processus et de décisions métier.
À l’aube d’une nouvelle ère en matière de BI, nous devons nous concentrer sur l’adoption de nouvelles technologies et sur leur gestion judicieuse. En encourageant une culture qui favorise l’apprentissage continu et l’innovation, les entreprises peuvent exploiter pleinement le potentiel de l’IA générative et de l’analytique pour prendre des décisions plus intelligentes, plus rapides et mieux éclairées.
