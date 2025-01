Qu’est-ce qu’une base de données NoSQL ?

Le langage de requête structuré (SQL) est couramment mis en relation avec NoSQL. Pour mieux comprendre la différence entre NoSQL et SQL, il peut être utile de comprendre l’histoire de SQL, un langage de programmation utilisé pour récupérer des informations spécifiques à partir d’une base de données.

Avant les bases de données relationnelles, les entreprises utilisaient un système de base de données hiérarchique dont les tables étaient structurées en arborescence. Ces premiers systèmes de gestion de base de données (SGBD) permettaient aux utilisateurs d’organiser de grandes quantités de données. Cependant, ils étaient complexes, souvent exclusifs à une application particulière, et limités dans les méthodes de découverte des données. Ces limitations ont finalement conduit au développement de systèmes de gestion de bases de données relationnelles, qui organisent les données dans des tables. SQL a fourni une interface pour interagir avec les données relationnelles, permettant aux analystes de connecter des tables en les fusionnant sur des champs communs.

Au fil du temps, les demandes d’utilisation plus rapide et plus disparate de grands jeux de données sont devenues de plus en plus importantes pour les technologies émergentes, telles que les applications d’e-commerce. Les programmeurs avaient besoin de quelque chose de plus flexible que les bases de données SQL (c.-à-d. les bases de données relationnelles). Le NoSQL est devenu cette alternative.

Bien que NoSQL ait fourni une alternative à SQL, cette avancée n’a en aucun cas remplacé les bases de données SQL. Par exemple, imaginons que vous gériez les commandes d’une entreprise. Dans un modèle relationnel, les tables individuelles géreraient séparément les données client, les données de commande et les données produit, et elles seraient réunies via une clé commune unique, telle qu’un identifiant client ou un identifiant de commande. Bien que ce soit idéal pour stocker et récupérer rapidement des données, cela nécessite une mémoire importante. Lorsque vous souhaitez ajouter plus de mémoire, les bases de données SQL ne peuvent évoluer que verticalement et non horizontalement, ce qui signifie que votre capacité à ajouter plus de mémoire est limitée au matériel dont vous disposez. Par conséquent, l’évolutivité verticale limite en fin de compte le stockage et la récupération des données de votre entreprise.

En comparaison, les bases de données NoSQL sont non relationnelles, ce qui élimine le besoin de connecter des tables. Leurs capacités intégrées de partitionnement et de haute disponibilité facilitent l’évolutivité horizontale. Si un seul serveur de base de données ne suffit pas à stocker toutes vos données ou à traiter toutes les requêtes, la workload peut être divisée entre deux serveurs ou plus, ce qui permet aux entreprises de faire évoluer leurs données de manière horizontale.

Bien que chaque type de base de données présente ses avantages, les entreprises utilisent généralement à la fois des bases de données NoSQL et des bases de données relationnelles dans une seule application. Les fournisseurs de cloud d’aujourd’hui peuvent prendre en charge les bases de données SQL ou NoSQL. La base de données que vous choisissez dépend de vos objectifs.

Pour en savoir plus sur les différences entre les deux options, consultez l’article « Bases de données SQL et NoSQL : quelle est la différence ? ».