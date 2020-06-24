Choisir les bonnes bases de données pour les microservices

Bien qu’il existe de nombreux cas où les bases de données NoSQL sont la bonne approche logique pour certaines structures de données, il est souvent difficile de surpasser la flexibilité et la puissance du modèle relationnel. L’avantage des bases de données relationnelles, c’est que vous pouvez très efficacement « découper » les mêmes données sous différentes formes, à des fins différentes. Des astuces telles que les vues de base de données vous permettent de créer plusieurs mappages des mêmes données, ce qui est souvent utile lors de la mise en œuvre d’un ensemble de requêtes liées à un modèle de données complexe.

Pour une analyse plus approfondie de la comparaison entre NoSQL et SQL, consultez « SQL et NoSQL : quelle est la différence ? ».

Comme nous l’avons évoqué dans un article précédent, si la « limite inférieure » d’un microservice est un ensemble d’entités regroupées dans un agrégat avec l’ensemble associé de services qui opèrent sur ces données, la mise en œuvre des vues pour représenter un ensemble de requêtes connexes est souvent plus simple et plus directe avec SQL.

Nous l’avons vu pour la première fois dans l’exemple du client qui a conduit à notre exemple simple de compte/élément dans l’article précédent. Dans ce cas, il s’agissait d’une banque qui s’efforçait de faire fonctionner un modèle simple comme celui-ci dans une base de données NoSQL orientée vers les documents, mais qui a été vaincue par le théorème CAP. Cependant, l’équipe avait choisi ce modèle de données pour de mauvaises raisons. Elle avait choisi d’utiliser la base de données orientée documents pour tous ses microservices par souci de cohérence architecturale.

Dans ce cas précis, elle avait besoin de tous les attributs du mode ACID, mais pas du partitionnement ; son système existant fonctionnait depuis des années avec un niveau de performance tout à fait acceptable sur un modèle relationnel, et elle ne prévoyait pas une croissance énorme. Mais si le cœur du système nécessitait des transactions ACID et n’avait pas besoin de partitionnement, ce n’était pas nécessairement le cas de toutes les parties du système. Les bases de données SQL excellent dans certains domaines, et les transactions ACID en font partie. Dans les systèmes de microservices, regrouper ces transactions ACID autour du plus petit ensemble de données sur lequel elles opèrent est généralement la bonne approche.

SQL ne signifie toutefois pas nécessairement les bases de données SQL traditionnelles. C’est possible, et il y a certainement une place pour cela dans de nombreuses architectures de microservices, mais SQL est également implémenté dans au moins deux autres types de bases de données qui peuvent être des choix utiles pour de nombreuses équipes mettant en œuvre des microservices. La première est le « petit SQL », qui est le domaine des bases de données open source comme MySQL et Postgres. Pour de nombreuses équipes mettant en œuvre des microservices, ces bases de données constituent un choix parfaitement raisonnable pour de nombreuses raisons :

Les équipes qui restructurent des applications existantes en microservices ont généralement une expérience à la fois avec SQL et des cadres d’exigence de mappage objet-relationnel comme Hibernate ou Spring Persistence. Il est tout à fait raisonnable d’exploiter ces connaissances tout en restant dans les limites d’une approche de microservice. Ces bases de données bénéficient d’un très bon support, à la fois de la part de la communauté open source et de nombreux fournisseurs. Il est relativement facile de trouver de la documentation et des tutoriels pour ces produits et de trouver des développeurs compétents. Ces bases de données sont suffisamment petites et légères pour être facilement déployées et mises à jour via les mêmes mécanismes GitOps que vous utilisez pour le code de vos applications. Ces bases de données sont prises en charge dans les versions SaaS de presque tous les clouds publics hyperscalaires.

Le principal inconvénient de ces « petites » bases de données SQL est qu’elles n’offrent généralement pas les mêmes capacités de mise à l’échelle (notamment pour le sharding) que celles des bases de données d’entreprise. Cependant, ce problème a été admirablement résolu par un nouveau groupe de fournisseurs de bases de données et de projets open source qui combinent les meilleurs attributs des petites bases de données SQL et l’évolutivité des bases de données NoSQL. Souvent appelées bases de données « NewSQL », elles comprennent CockroachDB, Apache Trofidion et Clustrix.

Lorsque vous avez besoin de toutes les transactions ACID, d’un moteur SQL qui prend entièrement en charge le modèle relationnel, ainsi que de vastes capacités de mise à l’échelle et de partage, les bases de données NewSQL peuvent constituer un bon choix pour les équipes. Ce choix a cependant un coût : ces bases de données sont souvent plus complexes à configurer et à gérer que les anciennes solutions de « petit SQL ». Il est également plus difficile de trouver des personnes ayant des compétences dans ces bases de données. Quoi qu’il en soit, il convient de les examiner attentivement lorsque vous étudiez les différentes options qui s’offrent à vous.