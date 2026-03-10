Guide pour maîtriser les performances de Kubernetes

Gagnez en visibilité. Assurez la résilience. Évoluez facilement.

Kubernetes offre de la rapidité, mais introduit une complexité profonde et des angles morts que la surveillance native manque souvent. Les outils APM traditionnels n’ont tout simplement pas été conçus pour ce niveau d’abstraction dynamique.

Ce guide explique comment combler ces lacunes et maîtriser les performances dans des environnements conteneurisés grâce à une observabilité automatisée et avancée.

Téléchargez le guide pour découvrir comment :

- Identifier les lacunes cachées des capacités de surveillance natives de Kubernetes

- Éliminer l’ambiguïté de la cause racine avec une cartographie de dépendance de la pile complète

- Surveiller en temps réel les relations dynamiques entre les microservices

- Corréler les traces d’infrastructure et de code dans les environnements hybrides