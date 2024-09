Qu'est-ce que le théorème CAP

Les microservices sont des composants d’application liés de façon souple et pouvant être déployés de manière indépendante. Ils intègrent leur propre pile, y compris leur propre base de données et leur propre modèle de base de données, et communiquent entre eux sur un réseau. Comme ils peuvent s’exécuter aussi bien sur des serveurs Cloud que dans des centres de données sur site, ils connaissent un grand succès avec les applications hybrides et multicloud.

Comprendre le théorème CAP peut vous aider à choisir la meilleure base de données lors de la conception d’une application basée sur des microservices et exécutée à partir de plusieurs emplacements. Si, par exemple, la capacité à itérer rapidement le modèle de données et à mettre à l’échelle horizontalement est essentielle pour votre application et que vous pouvez tolérer la cohérence finale (par opposition à la cohérence stricte), une base de données AP comme Cassandra ou Apache CouchDB peut répondre à vos besoins et vous simplifier le déploiement. Par contre, si votre application dépend fortement de la cohérence des données, comme c’est le cas pour une application de commerce électronique ou un service de paiement, vous pourriez préférer une base de données relationnelle comme PostgreSQL.