Alors que SQL est privilégié pour garantir la validité des données, NoSQL est utile lorsque la disponibilité des big data compte le plus. C’est également un bon choix lorsque l’entreprise doit s’adapter à l’évolution de ses besoins. NoSQL est facile à utiliser, flexible et offre un haut niveau de performance.

NoSQL est également intéressant pour traiter les jeux de données volumineux (ou en constante évolution), lorsque les modèles de données utilisés sont flexibles ou que les besoins ne correspondent pas à un modèle relationnel. Lorsque vous travaillez avec de grandes quantités de données non structurées, les bases de données orientées documents (par exemple, CouchDB, MongoDB et Amazon DocumentDB) constituent une bonne solution. Pour accéder rapidement à un magasin clé-valeur sans garanties d’intégrité solides, Redis est probablement le meilleur choix. Lorsqu’une recherche complexe ou flexible sur un grand nombre de données est requise, Elastic Search est un bon choix.

L’évolutivité est un avantage important des bases de données NoSQL. Contrairement à SQL, leurs exigences intégrées en matière de partitionnement et de disponibilité permettent une mise à l’échelle horizontale. En outre, les bases de données NoSQL comme Cassandra, développées par Facebook, gèrent des quantités massives de données réparties sur de nombreux serveurs, sans point de défaillance unique, et avec une disponibilité maximale.

Parmi les autres grandes entreprises qui utilisent des systèmes NoSQL pour leurs gros volumes de données non adaptés à une base de données relationnelle, citons Amazon, Google et Netflix. En général, plus le jeu de données est vaste, plus NoSQL sera préférable.