Qu’est-ce que le théorème CAP ?

Vous souvenez-vous avoir déjà vu une publicité pour un paysagiste, un peintre en bâtiment ou tout autre artisan commençant par le titre suivant :« Bon marché, rapide et excellente qualité : sélectionnez deux critères au choix » ? Le théorème CAP applique un type de logique similaire aux systèmes distribués.

Un système distribué est un réseau qui stocke les données sur plusieurs nœuds (machines virtuelles ou physiques) en même temps. Comme toutes les applications en cloud sont des systèmes distribués, il est essentiel de comprendre le théorème CAP lors de la conception d’une application en cloud afin de pouvoir choisir un système de gestion des données fournissant les caractéristiques dont votre application a le plus besoin.

Le théorème CAP est également appelé théorème de Brewer, car il a été énoncé pour la première fois par le professeur Eric A. Brewer lors d’une conférence sur l’informatique en réseau en 2000. Deux ans plus tard, les professeurs Seth Gilbert et Nancy Lynch du MIT ont publié une preuve de la « conjecture de Brewer ».