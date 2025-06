Qu’est-ce qu’une base de données relationnelle ?

Alors que les bases de données relationnelles structurent les données dans un format tabulaire, les bases de données non relationnelles n’ont pas un schéma de base de données aussi rigide. En fait, les bases de données non relationnelles organisent les données différemment en fonction du type de base de données. Quel que soit le type de base de données non relationnelle, elles visent toutes à résoudre les problèmes de flexibilité et d’évolutivité inhérents aux modèles relationnels non adaptés aux données non structurées, tels que le texte, la vidéo et les images. Ces types de bases de données sont les suivants :

Magasin clé-valeur : Ce modèle de données sans schéma est organisé en dictionnaire de paires clé-valeur, où chaque élément possède une clé et une valeur. Les clés peuvent être similaires à celles des bases de données SQL, comme l’ID d’un panier d’achat, tandis que les valeurs sont des ensembles de données, par exemple chaque article du panier d’achat de l’utilisateur. Ce modèle est couramment utilisé pour mettre en cache et stocker les informations de session utilisateur, par exemple les paniers d’achat. Mais ce type de base de données n’est pas vraiment adapté à l’extraction de plusieurs enregistrements à la fois. Redis et Memcached sont des exemples de bases de données open source qui utilisent ce modèle de données.

Magasin de documents : Comme leur nom l’indique, les bases de données orientées documents stockent les données sous forme de documents. Elles peuvent être utiles pour gérer des données semi-structurées, qui sont généralement stockées aux formats JSON, XML ou BSON. Cela permet de garder les données ensemble lorsqu’elles sont utilisées dans des applications, réduisant ainsi le nombre de conversions nécessaires à leur utilisation. Les développeurs bénéficient également d’une plus grande flexibilité, car les schémas de données n’ont pas besoin de correspondre entre les documents (par exemple name et first_name). Cependant, cela peut être problématique pour les transactions complexes et entraîner la corruption des données. Parmi les cas d’utilisation courants des bases de données orientées documents, citons les systèmes de gestion de contenu et les profils d’utilisateurs. MongoDB, le composant de base de données de la pile MEAN, est un exemple de base de données orientée documents.

Magasin à colonnes larges : Ces bases de données stockent les informations dans des colonnes, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder uniquement aux colonnes dont ils ont besoin sans allouer de mémoire supplémentaire à des données non pertinentes. Cette base de données tente de combler les lacunes des magasins clé-valeur et des magasins de documents, mais comme il peut s’agir d’un système plus complexe à gérer, elle n’est pas recommandée pour les équipes et les projets qui débutent. Apache HBase et Apache Cassandra sont des exemples de bases de données à colonnes larges open source. Apache HBase repose sur Hadoop Distributed Files System, qui permet de stocker des jeux de données épars, une solution couramment utilisée dans de nombreuses applications de big data. Apache Cassandra, quant à elle, a été conçue pour gérer de grandes quantités de données sur plusieurs serveurs et clusters répartis dans plusieurs centres de données. Elle est utilisée pour une variété de cas d’utilisation, comme les sites Web des réseaux sociaux et l’analytique de données en temps réel.

Magasin de graphes : Ce type de base de données héberge généralement les données d’un graphe de connaissances. Les éléments de données sont stockés sous forme de nœuds, d’arcs et de propriétés. N’importe quel objet, n’importe quel lieu ou n’importe quelle personne peut être un nœud. Un arc définit la relation entre les nœuds. Les bases de données orientées graphes sont utilisées pour stocker et gérer un réseau de connexions entre les éléments du graphe. Neo4j (lien externe à IBM) est un service de base de données orientée graphes basé sur Java avec une édition communautaire open source où les utilisateurs peuvent acheter des licences pour la sauvegarde en ligne et des extensions haute disponibilité, ou une version sous licence préconfigurée avec sauvegarde et extensions incluses.

Les bases de données NoSQL privilégient également la disponibilité par rapport à la cohérence.

Lorsque les ordinateurs fonctionnent sur un réseau, ils doivent invariablement décider de donner la priorité à des résultats cohérents (où chaque réponse est toujours la même) ou à un temps de fonctionnement élevé, appelé « disponibilité ». C’est ce qu’on appelle le « théorème CAP » : cohérence, disponibilité ou tolérance au partitionnement. Les bases de données relationnelles garantissent que les informations sont toujours synchronisées et cohérentes. Certaines bases de données NoSQL, comme Redis, préfèrent toujours fournir une réponse. Cela signifie que les informations que vous recevez suite à une requête peuvent être incorrectes à quelques secondes près, voire à une demi-minute. Sur les réseaux sociaux, cela se traduit par l’affichage d’une ancienne photo de profil alors que la plus récente ne date que de quelques instants. Un délai d’attente dépassé ou une erreur sont d’autres possibilités. En revanche, pour les transactions bancaires et financières, une erreur et un nouvel envoi peuvent être préférables à l’obtention d’anciennes informations incorrectes.

