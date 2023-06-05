Qu’est-ce que le cloud hybride ?

Le cloud hybride combine et unifie le cloud public, le cloud privé et l’infrastructure sur site pour créer une infrastructure informatique unique et flexible qui optimise les coûts.

 Cas d’utilisation du cloud hybride

Une infrastructure informatique unifiée qui utilise le cloud hybride convient à plusieurs cas d’utilisation :

  • Sécurité et conformité aux réglementations : Réservez des ressources de cloud privé derrière le pare-feu pour les données sensibles et les charges de travail hautement réglementées, et utilisez des ressources de cloud public plus économiques pour les charges de travail et les données moins sensibles.

  • Évolutivité et résilience : ​​Utilisez les ressources de calcul du cloud public et les ressources de stockage cloud pour les faire augmenter rapidement, automatiquement et à moindre coût en réponse aux pics de trafic imprévus, sans impact sur les charges de travail du cloud privé (c'est ce qu'on appelle le « cloudbursting »).

  • Adoption rapide de nouvelles technologies : Adoptez ou passez à la dernière solution SaaS (Software as a Service), et intégrez même ces solutions dans des applications existantes, sans provisionner de nouvelle infrastructure sur site.

  • Améliorer les applications existantes : Utilisez des services de cloud public pour améliorer l'expérience utilisateur dans les applications existantes ou pour les étendre à de nouveaux appareils.

  • Migration vers VMware : « Transférez et migrez » les charges de travail sur site existantes vers une infrastructure de cloud public virtualisée, afin de réduire l'encombrement du centre de données sur site et de le faire évoluer en fonction des besoins sans investissement matériel supplémentaire.

  • Optimisation des ressources et économies de coûts : Exécutez les charges de travail avec une capacité prévisible sur un cloud privé et migrez les charges de travail plus variables vers le cloud public ; utilisez l'infrastructure de cloud public pour faire « tourner » rapidement les ressources de développement et de test en fonction des besoins.
Comment fonctionne le cloud hybride ?

Architecture de cloud hybride traditionnelle

À l'origine, l'architecture de cloud hybride se concentrait principalement sur les mécanismes impliqués dans la transformation de certaines parties du centre de données sur site de l'entreprise en infrastructure de cloud privé, puis sur la connexion de cette infrastructure aux environnements de cloud public hébergés hors site par un fournisseur de cloud public (par exemple, AWS, Google Cloud Services, IBM Cloud, Microsoft Azure). Ce processus s'appuyait sur une solution de cloud hybride prête à l'emploi comme Red Hat OpenStack (le lien externe à ibm.com) ou sur des middlewares d'entreprise sophistiqués pour intégrer les ressources cloud dans les environnements, et sur des outils de gestion unifiés pour le contrôle, l'attribution et la gestion de ces ressources dans une console centralisée pour une « visibilité unifiée ».

Architecture de cloud hybride moderne

Aujourd'hui, l'architecture hybride se concentre moins sur la connectivité physique que sur la prise en charge de la portabilité des charges de travail dans tous les environnements de cloud et sur l'automatisation du déploiement de ces charges de travail dans l'environnement de cloud le mieux adapté à une utilisation commerciale donnée. Plusieurs tendances sont à l’origine de ce changement.

Dans le cadre de la prochaine étape critique de leur transformation numérique, les organisations créent de nouvelles applications et modernisent les applications existantes pour tirer parti des technologies cloud natives, des technologies qui permettent un développement, un déploiement, une gestion et des performances cohérents et fiables dans les environnements de cloud et entre les fournisseurs cloud.

Pour être plus précis, elles créent ou transforment les applications pour qu'elles utilisent une architecture de microservices,  qui décompose les applications en composants plus petits, à couplage flexible et réutilisables, axés sur des fonctions métier spécifiques. Et elles déploient ces applications dans des conteneurs, des unités exécutables légères qui contiennent uniquement le code d'application et les dépendances du système d'exploitation virtualisé requises pour l'exécuter.

À un niveau plus général, les clouds publics et privés ne sont plus des « emplacements » physiques à connecter. Par exemple, de nombreux fournisseurs cloud proposent désormais des services de cloud public qui s'exécutent dans les centres de données sur site de leurs clients. Les clouds privés, autrefois exécutés exclusivement sur site, sont désormais souvent hébergés dans des centres de données hors site, sur des réseaux privés virtuels (VPN) ou clouds privés virtuels (VPC), ou sur une infrastructure dédiée louée auprès de fournisseurs tiers (parfois des fournisseurs de cloud public).

De plus, la virtualisation de l’infrastructure, également appelée infrastructure en code, permet aux développeurs de créer ces environnements à la demande à l’aide de ressources de calcul ou de ressources cloud situées derrière ou au-delà du pare-feu. Cette tendance devient d'autant plus importante avec l'avènement de l'edge computing, qui permet d'améliorer les performances globales des applications en rapprochant les charges de travail et les données des ressources informatiques réellement utilisées. 

Pour s'adapter à ces facteurs et à d'autres encore, l'infrastructure de cloud hybride moderne commence à s'articuler autour d'une plateforme hybride multicloud unifiée qui inclut :

  • La prise en charge du développement et du déploiement d'applications cloud natives sur tous les types de clouds (publics et privés) et pour tous les fournisseurs cloud

  • Un système d'exploitation unique dans tous les environnements

  • Une plateforme d'orchestration de conteneurs, généralement Kubernetes, qui automatise le déploiement des applications dans les environnements de cloud

Le développement cloud natif permet aux développeurs de transformer des applications monolithiques en unités de fonctionnalités métier pouvant être exécutées n'importe où et réutilisées au sein de diverses applications. Un système d'exploitation standard permet aux développeurs de créer n'importe quelle dépendance matérielle dans n'importe quel conteneur. L'orchestration et l'automatisation de Kubernetes permettent aux développeurs de contrôler une fois pour toutes de manière granulaire la configuration et le déploiement des conteneurs, y compris la sécurité, l'équilibrage de la charge, l'évolutivité et bien plus encore, dans plusieurs environnements de cloud.

 En savoir plus sur le cloud hybride optimisé par Kubernetes
Les avantages d'une plateforme de cloud hybride unifiée

Les stratégies de cloud hybride unifié en son encore à une phase d'adoption précoce. Dans une enquête récente, 13 % des entreprises interrogées ont déclaré utiliser activement une plateforme de gestion multicloud. Mais ces organisations récoltent déjà des avantages significatifs, notamment :

  • Amélioration de la productivité des développeurs : Une plateforme de cloud hybride unifiée peut contribuer à étendre l'adoption des méthodologies Agile et DevOps et permettre aux équipes de développement de développer et de déployer leurs applications une fois pour toutes sur tous les cloud.

  • Une infrastructure plus efficace : Grâce à un contrôle plus granulaire des ressources, les équipes chargées du développement et des opérations informatiques peuvent optimiser leurs dépenses dans les services de cloud public, les clouds privés et les fournisseurs cloud. Le cloud hybride aide également les sociétés à moderniser leurs applications plus rapidement, et à connecter les services cloud aux données sur une infrastructure cloud ou sur site de manière à offrir une nouvelle valeur ajoutée.

  • Conformité aux réglementations et sécurité améliorée : Une plateforme unifiée permet à une organisation de s'appuyer sur les meilleures technologies en matière de sécurité du cloud et de conformité aux réglementations et de les implémenter dans tous les environnements de manière cohérente.

  • Accélération globale des activités : Cela inclut des cycles de développement de produits plus courts, des délais d'innovation et de commercialisation accélérés, une réponse plus rapide aux commentaires des clients, une livraison plus rapide des applications au plus près du client (par exemple, commerce électronique de périphérie), et une intégration et une combinaison plus rapides avec des partenaires ou des tiers pour fournir de nouveaux produits et services.
