Qu’est-ce que la migration vers le cloud ?

La migration vers le cloud est le processus de déplacement des données, des applications et des workloads d’un centre de données sur site vers une infrastructure basée sur le cloud ou d’un environnement cloud vers un autre (connu sous le nom de migration cloud-to-cloud).

Une entreprise peut choisir de migrer vers un ou plusieurs clouds et d’utiliser des modèles de cloud public, où les services sont fournis sur le réseau Internet public, ou des modèles de cloud privé, où une infrastructure cloud sécurisée et propriétaire est accessible uniquement à elle. De nombreuses organisations choisissent un environnement de cloud hybride, qui combine des services de cloud public et privé pour créer une infrastructure informatique unique, flexible et rentable qui prend en charge et automatise la gestion des workloads dans les environnements cloud.

Les multiclouds offrent une autre option, permettant aux entreprises de migrer leur infrastructure informatique à l’aide de plusieurs fournisseurs de cloud public. Le multicloud peut consister simplement en l’utilisation de logiciels en tant que service (SaaS) de différents fournisseurs pour tirer parti des fonctionnalités de portabilité entre les infrastructures, mais il s’agit plus souvent de gérer des applications d’entreprise sur une plateforme en tant que service (PaaS) ou une infrastructure en tant que service (IaaS) à travers plusieurs fournisseurs de cloud (par exemple, Amazon Web Services [AWS], Google Cloud Platform, IBM Cloud et Microsoft Azure) à partir d’une console centrale.