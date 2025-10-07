Qu’est-ce que la migration vers le cloud ?

La migration vers le cloud est le processus de déplacement des données, des applications et des workloads d’un centre de données sur site vers une infrastructure basée sur le cloud ou d’un environnement cloud vers un autre (connu sous le nom de migration cloud-to-cloud).
Une entreprise peut choisir de migrer vers un ou plusieurs clouds et d’utiliser des modèles de cloud public, où les services sont fournis sur le réseau Internet public, ou des modèles de cloud privé, où une infrastructure cloud sécurisée et propriétaire est accessible uniquement à elle. De nombreuses organisations choisissent un environnement de cloud hybride, qui combine des services de cloud public et privé pour créer une infrastructure informatique unique, flexible et rentable qui prend en charge et automatise la gestion des workloads dans les environnements cloud.
Les multiclouds offrent une autre option, permettant aux entreprises de migrer leur infrastructure informatique à l’aide de plusieurs fournisseurs de cloud public. Le multicloud peut consister simplement en l’utilisation de logiciels en tant que service (SaaS) de différents fournisseurs pour tirer parti des fonctionnalités de portabilité entre les infrastructures, mais il s’agit plus souvent de gérer des applications d’entreprise sur une plateforme en tant que service (PaaS) ou une infrastructure en tant que service (IaaS) à travers plusieurs fournisseurs de cloud (par exemple, Amazon Web Services [AWS], Google Cloud Platform, IBM Cloud et Microsoft Azure) à partir d’une console centrale.
Il existe différents types de migration cloud, qui varient en fonction de ce qui est migré et de sa destination :
Il s’agit du processus de transfert de toutes les données, applications et services des centres de données sur site vers les serveurs d’un fournisseur cloud. Il s’agit généralement d’un processus complet qui nécessite une planification et des tests approfondis pour garantir une exécution efficace.
Cela implique de déplacer une partie des ressources vers le cloud public tout en laissant les autres dans des centres de données sur site. Ce scénario de cloud hybride permet aux organisations de profiter des investissements actuels dans les infrastructures sur site tout en tirant parti de la flexibilité, de l’efficacité, de la valeur stratégique et d’autres avantages du cloud public.
La migration vers le cloud hybride est également utilisée pour la sauvegarde des données. Dans ce cas, une entreprise sauvegardera ses ressources de cloud privé sur un cloud public en tant que technique d’atténuation en cas d’attaque ou de sinistre rendant inutilisable un centre de données sur site.
Les organisations peuvent déplacer leurs ressources d’un cloud public à un autre pour de nombreuses raisons, notamment pour profiter de modèles de tarification spécifiques, de fonctionnalités de sécurité ou de produits (comme de nouveaux outils d’IA ou de machine learning) ou en raison de changements dans la structure de l’entreprise ou dans les accords sur les niveaux de service.
Une autre option consiste à migrer des workloads spécifiques vers le cloud. Par exemple, une organisation peut choisir de migrer certaines bases de données ou mainframes vers le cloud afin de capitaliser sur des coûts réduits, des performances plus fiables, une meilleure sécurité et d’autres facteurs.
La migration vers le cloud est devenue un impératif de modernisation pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations informatiques, à mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts et à réaliser une transformation numérique de bout en bout. Les analystes technologiques prévoient que 75 % des entreprises adopteront une infrastructure de données basée sur le cloud d’ici 2026.1
Pour assurer une transition réussie, les organisations doivent suivre un workflow bien défini qui se concentre sur une planification, une exécution et une optimisation complètes.
La première étape du workflow est le cloud migration planning, qui comprend une analyse de rentabilité claire de la migration. Une fois que l’équipe a déterminé le « pourquoi », il est important de procéder à une évaluation approfondie de l’infrastructure informatique, des applications et des données existantes afin de déterminer ce qui peut être migré et d’évaluer les dépendances qui nécessiteront une attention particulière. Dans cette phase, les équipes doivent généralement :
Une fois l’évaluation terminée, il est temps de sélectionner le fournisseur de services cloud qui correspond le mieux aux besoins de l’entreprise. Quelques facteurs à prendre en compte :
Ce processus consiste à déterminer comment les applications, les données et l’infrastructure seront organisées dans l’environnement cloud. Les principales considérations comprennent :
À ce stade, l’équipe transférera l’infrastructure informatique existante vers le nouvel environnement cloud. En fonction de la stratégie de migration (p. ex. lift-and-shift, le changement de plateforme, la restructuration, etc.), le processus d’exécution impliquera la mise en place de l’environnement cloud cible, le provisionnement de virtual machines (VM), le stockage et les ressources réseau, la réplication ou la migration des données vers le cloud ainsi que le déploiement et la configuration des applications dans la nouvelle infrastructure cloud.
Des tests rigoureux sont essentiels pour garantir la fonctionnalité des applications et des données récemment transférées. De nombreuses équipes choisissent de réaliser :
Il est également important de résoudre tout problème ou bug identifié lors du processus de test et de validation.
À ce stade, l’accent est mis sur l’optimisation des ressources et des configurations cloud. Cela implique :
Mais l’adoption du cloud n’est pas un processus unique. Les transferts massifs d’infrastructures et de données nécessitent un contrôle continu et en temps réel des performances afin d’optimiser réellement les fonctionnalités de la nouvelle infrastructure cloud et d’assurer le succès à long terme de la migration. Les organisations doivent être prêtes à mettre à jour/mettre à niveau les logiciels et les protocoles de sécurité, à augmenter ou à réduire l’échelle en fonction des schémas de demande et à surveiller les coûts du cloud pour optimiser la rentabilité.
Une migration vers le cloud réussie nécessite une stratégie complète qui définit les objectifs de la migration et anticipe les défis. Par exemple, les applications héritées du réseau d’une organisation peuvent ne pas être optimisées pour le cloud, elles doivent donc être préparées pour le processus avec des outils et des approches de migration conçus pour la tâche.
La stratégie de migration doit tenir compte des workloads qui migreront vers le cloud (et de celles qui resteront dans l’infrastructure sur site), ainsi que de toutes les nouvelles capacités et/ou applications que l’équipe doit ajouter une fois la migration terminée. Le plan de migration doit également inclure des feuilles de route, des calendriers, des indicateurs et des objectifs de projet, ainsi qu’une stratégie pour transmettre des informations aux chefs d’équipe, fournisseurs cloud et autres parties prenantes.
Bien que l’approche exacte de chaque entreprise varie en fonction de ses circonstances et de ses besoins en matière de services cloud, il existe des stratégies de migration cloud éprouvées qui peuvent rationaliser le processus.
Généralement la méthode de migration la plus rapide et la moins complexe, le réhébergement, également appelé « lift-and-shift », consiste à migrer les applications et les données d’une infrastructure sur site vers une plateforme cloud sans apporter de changements significatifs à l’architecture (probablement à l’aide d’outils IaaS). Cependant, cette stratégie de transfert ne profite pas pleinement de la fonctionnalité de cloud natif, elle est donc préférable pour les applications qui ne sont pas étroitement liées à l’infrastructure sous-jacente.
Une stratégie cloud de changement de plateforme (également appelée « lift-and-reshape »), en revanche, tente de tirer parti de certaines fonctionnalités de cloud natif (par exemple, architecture de microservices, conteneurs Kubernetes, modèles de machine learning, etc.) tout en maintenant la compatibilité en apportant des changements spécifiques, mais minimes, à l’architecture informatique existante.
Une approche de restructuration, ou de réarchitecture, exige de l’organisation qu’elle repense et redéveloppe les applications, à l’aide d’un outil PaaS, pour tirer pleinement parti des capacités du cloud natif. Comme elle nécessite souvent des changements importants dans l’architecture existante, elle a tendance à rendre la migration des données plus évolutive, résiliente et efficace dans l’environnement cloud. La restructuration permet aux entreprises de maximiser la valeur commerciale des solutions cloud et d’utiliser des schémas et modèles architecturaux modernes, tels que les microservices et l’informatique sans serveur.
La stratégie de rachat consiste à retirer une application existante et à la remplacer par une solution SaaS. Au lieu de migrer l’application vers le cloud, les entreprises optent pour une solution SaaS basée sur le cloud qui répond à leurs besoins. Cette approche offre un accès instantané aux applications basées sur le cloud sans nécessiter d’efforts de développement importants. Le rachat peut être particulièrement utile pour transférer des applications non essentielles telles que la messagerie, la gestion de la relation client (CRM) et la gestion des ressources humaines (HRM).
Enfin, pour mettre en place une approche de retrait (ou de coupure), les entreprises doivent mettre hors service les applications obsolètes et/ou inutilisées. Dans le cadre du processus de migration, les équipes identifient les applications ou les systèmes superflus et les arrêtent, réduisant ainsi les coûts de maintenance, éliminant les ressources redondantes et rationalisant le processus de migration en se concentrant uniquement sur les applications critiques.
Veillez à couvrir des cas d’utilisation spécifiques (par exemple, applications d’entreprise essentielles à la mission, sauvegarde et restauration des données, applications de productivité/collaboration, projets de développement de logiciels) pour les workloads que vous migrez. La définition des cas d’utilisation dès le départ permet de prendre de meilleures décisions en matière de stratégie et de faciliter l’exécution.
Les entreprises du monde entier adoptent la migration vers le cloud pour profiter des différents avantages du cloud computing. Voici quelques façons dont une entreprise peut bénéficier de la migration vers le cloud :
Comme l’infrastructure basée sur le cloud élimine de nombreux obstacles physiques et financiers à l’évolutivité (par exemple, l’infrastructure des centres de données, la maintenance des serveurs sur site, etc.), elle permet aux entreprises d’augmenter ou de réduire facilement leurs exigences informatiques si nécessaire.
Les services cloud permettent aux entreprises de s’abonner aux services de gestion des workloads à l’utilisation. Au lieu d’augmenter la capacité sur site pour anticiper les besoins futurs, les entreprises peuvent payer pour la capacité dont elles ont besoin dès maintenant et adapter en fonction de la demande. Les services cloud permettent également de réduire les coûts associés à la configuration et à l’exécution de centres de données sur site, qui nécessitent souvent des dépenses importantes en matériel et en services publics et un vaste réseau de serveurs.
Bien qu’aucun système ne soit infaillible, les fournisseurs de services cloud mettent en place des mesures étendues pour protéger les données sensibles et se conformer aux normes du secteur et aux réglementations gouvernementales. Les environnements cloud peuvent être protégés par des outils et des protocoles de sécurité et peuvent automatiser les mises à jour logicielles et de sécurité, des mesures reconnues pour réduire les risques de sécurité.2
En outre, la migration vers cloud permet de garantir la sécurité des données. En cas de sinistre, l’infrastructure cloud facilite la récupération des données et permet de maintenir la continuité des activités avec un minimum de temps d’arrêt, de problèmes de latence ou de perte de données.
La migration des applications vers le cloud permet aux entreprises d’adopter plus rapidement les nouvelles technologies et d’adopter des technologies abordables, juste à temps, en réponse à de nouvelles opportunités commerciales.
Par exemple, si une entreprise de vente au détail souhaite introduire un système de recommandation piloté par l’IA dans son magasin en ligne sans infrastructure cloud, elle doit faire des investissements matériels considérables, y compris le coût d’achat, d’installation et de maintenance de l’infrastructure sur site, ainsi que le recrutement de personnel pour la gérer. Il faudra également un certain temps pour que la nouvelle infrastructure soit opérationnelle. Avec une infrastructure basée sur le cloud, l’entreprise pourrait installer le nouveau système d’IA, à l’échelle, en quelques minutes, réduisant considérablement le temps entre la prise de décision et la mise en œuvre.
