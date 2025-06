Quels sont les avantages du cloud computing ?

Aujourd’hui, le cloud computing est omniprésent et transforme en permanence le mode de fonctionnement des individus et des organisations, des petites start-ups aux grandes entreprises. Les entreprises s’appuient sur le cloud computing pour permettre le télétravail et exploiter des technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et l’edge computing.

L’infrastructure de cloud computing repose sur un réseau de centres de données distants, de serveurs et de systèmes de stockage détenus et exploités par un fournisseur de services cloud tiers (CSP), tel qu’Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, Microsoft Azure et IBM Cloud.

Il existe 4 principaux modèles de distribution cloud :

Cloud public

Cloud privé

Cloud hybride