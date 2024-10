Qu’est-ce que l’automatisation du cloud ?

L’automatisation et l’orchestration du cloud sont des aspects complémentaires d’une stratégie efficace de cloud management.

L'automatisation du cloud consiste à utiliser des outils de cloud management pour rationaliser les tâches individuelles et les processus de niveau inférieur, en supprimant l'intervention humaine et en les rendant plus efficaces. L’orchestration du cloud vous permet de passer à la vitesse supérieure.

L'orchestration du cloud permet de coordonner et de séquencer les tâches et processus automatisés dans l'ensemble de l'infrastructure, en intégrant souvent plusieurs emplacements et systèmes, pour créer des flux de travail entièrement automatisés visant un objectif spécifique. Trois axes principaux définissent l'orchestration dans le cloud : l'orchestration des ressources, des workloads et des services.

On peut comparer l'automatisation aux briques de base de la stratégie, tandis que l'orchestration assemble ces briques pour former un édifice intégré et fonctionnel.