Les fonctionnalités de gestion des ressources applicatives (ARM) de la plateforme IBM Turbonomic permettent aux entreprises de relever les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la complexité croissante de leurs applications. Grâce à l'automatisation en temps réel et à l'analyse des performances, les équipes peuvent optimiser de manière proactive l'allocation des ressources de calcul, de stockage et de réseau à chaque couche de la pile. Cela permet d'éliminer le besoin de mesures réactives et le surdimensionnement, et ainsi économiser du temps et de l'argent.

Grâce à une compréhension globale de la demande applicative et à un modèle de données commun, la plateforme Turbonomic garantit des actions d'allocation des ressources applicatives et des performances ininterrompues. La plateforme permet aux entreprises d'allouer leurs ressources applicatives actuelles et futures en toute confiance, que ce soit dans leurs locaux, sur le cloud ou en périphérie, 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année.