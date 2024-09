VPC et réseau privé virtuel (VPN)



Un réseau privé virtuel (VPN) rend une connexion à l’Internet public aussi sécurisée qu’une connexion à un réseau privé en créant un tunnel chiffré à travers lequel les informations circulent. Vous pouvez déployer un VPN sous forme de service (VPNaaS) sur votre VPC pour établir un canal de communication sécurisé site à site entre votre VPC et votre environnement sur site ou autre. Avec un VPN, vous pouvez connecter des sous-réseaux dans plusieurs VPC afin qu’ils fonctionnent comme s’ils se trouvaient sur un seul réseau.

VPC et cloud privé



Les termes cloud privé et cloud privé virtuel sont parfois utilisés de manière interchangeable, à tort. En réalité, un cloud privé virtuel est une offre de cloud public . Un cloud privé est un environnement cloud à locataire unique détenu, exploité et géré par l’entreprise, et hébergé le plus souvent sur site ou dans un espace ou une installation dédiés. En revanche, un VPC est hébergé sur une architecture multi-locataires, mais les données et les charges de travail de chaque client sont logiquement séparées de celles de tous les autres locataires. Le fournisseur de cloud est responsable de cet isolement logique.

VPC et cloud public



Un cloud privé virtuel est un concept à locataire unique qui vous donne la possibilité de créer un espace privé au sein de l’architecture du cloud public. Un VPC offre une plus grande sécurité que les offres traditionnelles de cloud public multi-locataires, mais permet toujours aux clients de profiter de la haute disponibilité, de la flexibilité et de la rentabilité du cloud public. Dans certains cas, il peut y avoir différentes façons de faire évoluer un VPC et un compte cloud public. Par exemple, des volumes de stockage supplémentaires ne peuvent être disponibles que dans des blocs d’une certaine taille pour les VPC. Toutes les offres VPC ne prennent pas en charge l’ensemble des fonctionnalités du cloud public.