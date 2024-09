Pour les entreprises qui recherchent la sécurité et les performances d'un équipement dédié associé à une mise en réseau plus traditionnelle, les IBM Cloud Bare Metal Servers sur infrastructure classique constituent une solution idéale. Nos serveurs sont disponibles dans plus de 50 IBM Cloud Data Centers répartis dans 9 régions et 27 zones de disponibilité.

– Plus de 11 millions de combinaisons de configurations, idéales pour les opérations de grande envergure, stables et prévisibles qui s'appuient sur les réseaux traditionnels du cloud.

– Payez en fonction de votre usage avec une facturation horaire, mensuelle ou contractuelle.

– Choisissez entre la technologie de processeur Intel Xeon ou AMD EPYC et ajoutez des cartes graphiques NVIDIA Tesla.

– Nous avons baissé les prix de 17 % et inclus 20 To de bande passante* sans frais.