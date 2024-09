La surveillance avec visibilité unifiée est une stratégie de gestion informatique et réseau utilisée pour consolider plusieurs outils de surveillance et flux de données dans une interface unique, offrant aux équipes informatiques une vue complète de la santé et des performances de leurs applications, réseaux et systèmes. IBM Instana Observability vous permet de faire tout cela, et plus encore.

Instana offre une vue centralisée de l’ensemble de votre parc informatique en s’intégrant facilement à vos environnements d’applications et d’infrastructure et en consolidant dans un tableau de bord unique les données de performances issues de différents outils. Cette visibilité unifiée permet à vos équipes informatiques de corréler facilement les indicateurs, les traces et les journaux en temps réel. Grâce à l’analyse alimentée par l’IA et à l’analyse automatique de l’origine des problèmes, Instana aide à identifier et à résoudre les incidents avant qu’ils ne deviennent des problèmes critiques, offrant ainsi des performances et une disponibilité optimales de l’ensemble de votre écosystème informatique.