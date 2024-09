Avec Instana, Dealerware peut désormais surveiller, observer et gérer tous ses environnements. Depuis une fenêtre de contrôle unique, les utilisateurs peuvent voir où se produisent les problèmes, en comprendre les causes et mettre en place des correctifs.

« J’utilise Instana comme outil de dépannage, explique Kenneth Skertchly, ingénieur DevOps senior chez Dealerware. Il est très utile d’avoir à disposition un dispositif pour remonter à l’origine du problème dans la vue de l’infrastructure. Cela nous a fourni des informations sur des problèmes dont nous n’étions pas au courant. »

Dealerware est désormais capable d’identifier l’origine de la hausse du temps d’attente d’un microservice ou d’une requête de base de données, puis d’éliminer le goulot d’étranglement. Grâce à ces informations et ces mesures, l’entreprise comble les lacunes en matière de temps d’attente au fur et à mesure qu’elles se produisent, lui permettant ainsi d’améliorer les performances de sa plateforme et de l’expérience client. Lorsqu’un service spécifique présente des problèmes de temps d’attente, l’équipe d’ingénierie peut avertir l’équipe en charge de l’interface utilisateur afin de masquer certaines fonctionnalités.

Cette capacité était particulièrement importante suite à l’évolution du secteur survenue début 2020, forçant Dealerware à adapter ses procédures standard d’exploitation et passer au sans contact. L’entreprise a découvert que, dans certains cas, les clients devaient patienter jusqu’à 10 minutes avant de recevoir leur contrat par SMS.

En utilisant les données en temps réel d’Instana et d’AWS CloudWatch, l’équipe DevOps a découvert que les SMS étaient mis en file d’attente, avec des tâches en cours d’exécution plus longues. L’équipe a pu séparer les files d’attente, les surveiller et définir des alertes, réduisant ainsi le temps d’attente pour la réception de 10 minutes à 10-12 secondes.

Et ensuite ?

Le temps d’attente étant maîtrisé, l’équipe Dealerware se concentre désormais sur l’élaboration de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités pour sa plateforme, ainsi que sur l’accélération de son processus d’intégration et de distribution continue (CI/CD).

Comme l’explique Bryce Hendrix, architecte de plateforme en chef chez Dealerware : « Avec Instana, notre objectif quotidien est de pouvoir garantir un certain niveau de temps d’attente. Dans le cas des appels de service, nous travaillons à ce que ces derniers ne durent pas plus de 250 millisecondes. Cela ne concerne donc pas uniquement les tâches urgentes. Au quotidien, nous sommes capables d’améliorer les performances. C’est ce qui nous permet d’atteindre cet objectif de 250 millisecondes. Instana rend cela possible. »

L’équipe d’ingénierie cherche également à étendre l’utilisation d’Instana à l’équipe marketing et au support client. Bien que ces équipes ne souhaitent peut-être pas analyser les données d’une manière aussi approfondie que les équipes de développement et d’exploitation, accéder à des mesures pertinentes de plus haut niveau en lien avec leur activité leur permettront d’obtenir de précieuses informations.

C’est là que les tableaux de bord personnalisables d’Instana entrent en jeu. Plutôt que de regarder un seul écran d’ordinateur au bureau, les utilisateurs peuvent concevoir des widgets qui affichent des indicateurs personnalisés pertinents et les assembler pour créer des pages d’arrivée personnalisées qui seront la première chose qu’ils verront le lendemain matin.