Qu'est-ce que la surveillance de l'expérience utilisateur (EUEM) ?

Il existe un certain nombre d'outils et d'approches de gestion de l'expérience de l'utilisateur final que les organisations peuvent utiliser pour superviser les services informatiques. Ces outils sont conçus pour fournir aux services informatiques les informations nécessaires à la résolution des problèmes en amont et au bon fonctionnement des services. Il s'agit notamment de données sur l'utilisation et les performances des applications, le trafic et la vitesse du réseau, les performances des terminaux et bien d'autres facteurs qui, en définitive, influencent l'expérience de l'utilisateur final.

Une plateforme capable de combiner des approches de surveillance active et passive, ainsi que des informations sur les performances des applications, des appareils et du réseau, permet de dresser un tableau plus complet de l'expérience de l'utilisateur final.