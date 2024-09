Pour les entreprises qui progressent en matière de transformation numérique, il est essentiel de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec leurs points de terminaison numériques (applications, sites Web, applications mobiles ou autres services en ligne) et de résoudre de manière proactive tout problème pouvant entraîner une expérience utilisateur désagréable.

Cependant, à mesure que les environnements informatiques gagnent en complexité et deviennent fragmentés, il peut devenir assez difficile pour les équipes ITOps de bénéficier d’une visibilité de bout en bout sur les démarches utilisateur et d’assurer une expérience utilisateur positive et fluide sur ces terminaux.

La surveillance de l’expérience numérique (DEM) avec IBM Instana Observability permet à vos équipes informatiques d’observer les problèmes de performances des applications en temps réel, du point de vue de l’utilisateur final. Grâce à l'observabilité de la pile complète alimentée par l'IA et aux indicateurs contextuels, Instana aide à identifier les problèmes de performances sur les terminaux, les appareils des utilisateurs et les démarches utilisateur. Le traçage réparti automatique accélère la détermination de l'origine du problème et la prévention ou la résolution des incidents. Avec Instana, vous pouvez également optimiser la réactivité de vos terminaux numériques, réduire les durées d'immobilisation et offrir de meilleures expériences à vos utilisateurs.