Qu’est-ce que le traçage distribué ?

OpenTelemetry : OpenTelemetry propose un ensemble de kits de développement logiciel (SDK), de logiciels de collecte de données, d’API non liées à un fournisseur et d’outils d’instrumentation. Il s’agit d’une combinaison d’OpenCensus et d’OpenTracing. Ce framework de surveillance des performances populaire pour les environnements cloud est l’un des outils de traçage distribué les plus appréciés. OTel n’inclut pas d’outils d’analyse ou de visualisation des données, mais il est possible d’envoyer des données télémétriques à des applications tierces pour effectuer cette recherche.