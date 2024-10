Qu’est-ce qu’OpenTelemetry ?

OpenTracing est un projet open source qui aide les développeurs à instrumenter le code pour le traçage distribué via des API indépendantes des fournisseurs. Cette fonction est particulièrement intéressante, car vous n’êtes pas obligé de vous limiter à un fournisseur ou à un produit en particulier.

Ce projet est disponible dans neuf langages différents, dont Ruby, Java et Python. Les DevOps et les professionnels informatiques peuvent utiliser le traçage distribué pour optimiser et déboguer le code de l’architecture logicielle. Cette pratique est particulièrement utile avec les microservices.



La CNCF a créé OpenTelemetry en rassemblant OpenTracing et OpenCensus sur une seule plateforme. Plus de 10 000 contributions ont été faites par plus de 300 entreprises depuis le déploiement du projet. Les collaborations et les ajouts étant encouragés, ce projet a pu donner accès à des outils d’instrumentation nombreux et variés : un ensemble de solutions inégalé dans le secteur.



Si vous devez choisir entre les deux plateformes open source, il serait préférable d’opter pour OpenTelemetry, qui offre plus de capacités.