Qu’est-ce que l’observabilité ?

Observability offre une visibilité approfondie des applications distribuées modernes pour une identification et une résolution plus rapides et automatisées des problèmes.

Dans le domaine de l’informatique et du cloud computing, l’observabilité implique l’utilisation de pratiques et d’outils logiciels. Ces outils permettent d’agréger, de corréler et d’analyser un flux constant de données de performances provenant d’une application distribuée, ainsi que du matériel et du réseau sur lesquels elle s’exécute. Ce processus permet de surveiller, de dépanner et de déboguer efficacement les applications et les réseaux. L’objectif est de répondre aux attentes en matière d’expérience client, aux accords de niveau de service (SLA) et à d’autres exigences métier.

Domaine de l'informatique relativement nouveau, l’observabilité est souvent considérée à tort comme un mot à la mode surfait ou comme un nouveau nom pour la surveillance des systèmes, la surveillance des performances des applications (APM) et la gestion des performances réseau (NPM). En réalité, l'observabilité est une évolution naturelle des méthodes de collecte de données APM et NPM qui permet de mieux répondre à la nature de plus en plus rapide, distribuée et dynamique des déploiements d'applications cloud natives. L'observabilité ne remplace pas la surveillance : elle permet une meilleure surveillance, ainsi qu'une APM et NPM de meilleure qualité.

Le terme « observabilité » provient de la théorie du contrôle, un domaine de l'ingénierie dédié à l'automatisation du contrôle d'un système dynamique. Les exemples incluent la régulation du débit d'eau dans un tuyau ou le contrôle de la vitesse d'une automobile sur les pentes, en fonction des informations fournies par le système.