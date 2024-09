Qu'est-ce que le déploiement continu ?

Lorsque vous créez une infrastructure de distribution continue ou de déploiement continu, il est important de trouver la bonne solution qui donne à votre entreprise la confiance dont elle a besoin pour automatiser les processus de test et de déploiement des logiciels. IBM UrbanCode Deploy est une plateforme d'automatisation du déploiement d'applications qui fournit la visibilité, la traçabilité et les fonctionnalités d'audit indispensables aux entreprises pour répondre à leurs besoins en développement de logiciels, le tout dans un seul package optimisé.

Déploiements multicloud

Grâce Easy Process et à Blueprint Designer d'UrbanCode Deploy, les entreprises peuvent créer des modèles d'environnement de cloud personnalisés pour visualiser la manière dont leurs applications doivent être déployées dans un cloud public, privé et hybride. Avec Blueprint Designer, les utilisateurs peuvent créer, mettre à jour et décomposer des environnements informatiques complets tout en activant des fonctionnalité d'orchestration cloud complètes. Tous les environnements peuvent être ensuite mis à disposition pour déployer des composants d'application automatiquement ou à la demande.

Automatisation répartie

UrbanCode Deploy est une solution hautement évolutive qui prend en charge le déploiement dynamique de toutes les applications et de tous les services stratégiques. Conçu pour répondre aux besoins des entreprises qui déploient sur plusieurs centres de données, UrbanCode Deploy prend en charge la mise en grappes (clusters) des serveurs principaux et utilise des déploiements légers pour assurer la disponibilité immédiate des services.

Murs qualité et approbations

Il est absolument essentiel de pouvoir compter sur la précision des environnements de test automatisé pour mener à bien le déploiement continu. Dans certains environnements, cependant, il est nécessaire de créer certaines conditions qui signalent les approbations manuelles, afin que les bonnes informations soient transmises à la production au moment opportun. UrbanCode Deploy propose des approbations et des jalons de déploiement pour fournir aux administrateurs un plus grand nombre de fonctionnalités de contrôle, de visibilité et d'audit sur leurs processus de déploiement continu.

Intégrations testées

Bien qu'UrbanCode Deploy permette d'utiliser ses propres scripts, des plug-ins prêts à l'emploi facilitent la conception et la gestion des processus de déploiement. En utilisant des intégrations testées, les développeurs peuvent utiliser l'automatisation préconfigurée qui a déjà été éprouvée, ce qui évite d'avoir à créer des scripts personnalisés spécifiquement pour UrbanCode Deploy.

IBM UrbanCode Deploy dispose d'outils avancés d'orchestration des processus et de collaboration qui permettent aux entreprises d'organiser tous leurs besoins de déploiement dans un seul tableau de bord facile à utiliser et personnalisable. Que vous déployiez des applications sur site, hors site ou sur des milliers de serveurs gérés, UrbanCode Deploy vous offre toutes les solutions dont vous avez besoin pour assurer la distribution continue et le déploiement rapide dans toute votre entreprise.

Pour en savoir plus sur IBM UrbanCode Deploy et sur la façon dont il peut faire évoluer votre processus de déploiement, explorez la solution d'automatisation du déploiement d'IBM