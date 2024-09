Vous pouvez intégrer UrbanCode Deploy dans votre pipeline de distribution et éviter de restructurer votre chaîne d’outils grâce à plus de 130 plug-ins pour le développement, les tests, l’infrastructure et le cloud, comme les plug-ins Jenkins Pipeline et VMware vRealize Automation. Pour plus d’informations sur les plug-ins, consultez la documentation correspondante à l’adresse https://urbancode.github.io/IBM-UCx-PLUGIN-DOCS/