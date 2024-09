Qu’est-ce que la distribution continue ?

Distribution continue agile

Auparavant, la pratique consistait à publier un logiciel une seule fois, puis à le mettre à jour. Les clients étaient consultés seulement au début et à la fin afin de voir si le logiciel répondait à leurs besoins.



La méthodologie agile est une façon de produire des logiciels par itérations courtes selon un calendrier de distribution continue. Le processus de distribution continue agile d’aujourd’hui vous permet de mettre le code à la disposition des clients au fur et à mesure que chaque fonctionnalité devient disponible. Le développement et la distribution continue agiles sont essentiels pour que les fonctionnalités soient mises à la disposition des clients dès qu’elles sont prêtes pour la production. Votre objectif est de faire en sorte que chaque fonctionnalité soit prête à être publiée dès sa sortie du pipeline.

Apprenez-en plus sur les avantages des principes agiles.

DevOps et distribution continue

Au cours des deux dernières décennies, le développement logiciel a connu des changements importants en passant du modèle standard en cascade à la méthodologie agile, bien plus efficace. Afin de vous adapter, vous devez passer à une approche privilégiant les principes agiles, le DevOps et la distribution continue. Dans le cadre d’un pipeline de distribution continue, ces processus ciblés permettent de produire des versions et des mises à jour de logiciels plus fiables et de meilleure qualité.

Au fur et à mesure que vous publiez des versions logicielles plus petites plus rapidement grâce au développement agile, vous porterez une plus grande attention aux différentes étapes du développement logiciel. Dans le même temps, le DevOps vous permettra de garder l’esprit fixé sur la situation globale et les changements culturels, tandis que les équipes chargées du développement et de l’exploitation fusionneront étroitement et travailleront sur l’ensemble du cycle de développement logiciel, du codage aux tests, en passant par le déploiement et le support.

Pour en savoir plus sur le processus DevOps, regardez la vidéo suivante :