Qu’est-ce que les tests continus ?

L’intégration de tests continus dans les processus DevOps offre plusieurs avantages aux entreprises en pleine croissance.

Une meilleure efficacité et des déploiements de meilleure qualité. Les tests continus constituent une méthode automatisée de gestion de l’assurance qualité et de l’interopérabilité entre les flux de travaux à chaque étape du cycle de développement logiciel (SDLC). En intégrant des boucles de rétroaction continue dans les modules de test utilisateur et unitaire, les développeurs peuvent recevoir les informations exploitables dont ils ont besoin pour améliorer la compatibilité et les performances de leur code avant son déploiement. Cette efficacité permet de résoudre les problèmes de déconnexion entre les différents membres de l’équipe DevOps et d’accélérer les délais de distribution des logiciels.

Détection rapide des erreurs et remédiation pour les projets distribués. Les architectures de développement modernes d’aujourd’hui sont multifacettes et multicouches. Les tests continus permettent aux équipes de développement de réduire ces complexités en intégrant une solution de test automatisée et évolutive qui améliore de manière significative les délais de détection des erreurs et de remédiation.

Amélioration de l’expérience utilisateur. Les méthodes avancées de test continu permettent de simuler toute une série de cas d’utilisation et de scénarios de dépannage uniques et d’observer la réaction des utilisateurs. Les informations recueillies grâce à ces simulations permettent aux développeurs d’éliminer plus tôt les inefficacités de l’interface utilisateur et d’éviter les mauvaises surprises une fois le produit physique déployé.

Réduction des coûts liés à l’interruption des activités de développement. Une erreur dans un seul module d’une application, notamment dans les grands systèmes interconnectés, peut avoir des effets en cascade et provoquer des temps d’arrêt indésirables, impactant négativement la productivité et le résultat net de l’entreprise.

Les fournisseurs de cloud, par exemple, signalent régulièrement des pannes à une extrémité qui paralysent toute une région et provoquent des interruptions de plusieurs heures. Cette situation peut être particulièrement dévastatrice pour les organisations qui sont tributaires d’une disponibilité élevée des services. Les tests continus à un niveau granulaire permettent d’identifier des erreurs qui pourraient autrement être invisibles dans les grands systèmes logiciels et contribuent à éviter les coûts liés à l’interruption des activités.