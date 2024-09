En décalant les tests plus en amont dans le cycle de développement de logiciels, les défauts sont détectés plus rapidement, les correctifs sont appliqués plus efficacement et un produit de meilleure qualité est livré plus rapidement. Lorsqu’il s’agit d’effectuer des tests de détection précoce sur un logiciel, plus le scénario de test est sophistiqué, mieux c’est. Malheureusement, les solutions de surveillance classiques ne peuvent pas fournir les résultats significatifs dont les équipes ont besoin pour optimiser leurs applications en préproduction.

Le shift left testing d’IBM Instana Observability offre une visibilité en temps réel sur la performance et le comportement de l’application ou du système testé, ce qui permet aux équipes de développement de cerner et de corriger les problèmes dès le début du processus de développement. Dans le contexte d’utilisation d’une méthodologie de shift left testing, Instana contribue à améliorer la qualité et la fiabilité du produit, tout en réduisant le temps et les efforts requis pour le test.