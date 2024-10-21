Lorsque nous nous plongeons dans la sphère des données, les chiffres sont stupéfiants. La création de données au niveau mondial devrait dépasser 180 zettaoctets d’ici à 2025, soit une progression fulgurante par rapport aux 64 zettaoctets, déjà impressionnants, recensés en 2020. Dans ce contexte, l’intelligence des données n’est pas un outil optionnel mais un élément essentiel du kit de survie de toute entreprise.

Les organisations subissent des changements transformateurs dans leurs stratégies de données. Les piles de données fragmentées, combinées à la promesse de l’IA générative, amplifient la pression sur la productivité et révèlent les lacunes dans la préparation des entreprises à cette technologie émergente.

S’il est essentiel de transformer les données en renseignements utiles, les utilisateurs tels que les analystes et les data scientists sont de plus en plus submergés par de grandes quantités d’informations.

Ces défis motivent les responsables des données à rechercher des conseils et des solutions prêtes à l’emploi pour la nouvelle génération de leurs stratégies de données, et ce, afin de pouvoir fournir des données fiables aux utilisateurs de leur entreprise.