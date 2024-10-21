À l’ère de la progression numérique incessante, les entreprises sont à l’aube d’une renaissance des données. La prolifération des appareils et interactions numériques a entraîné un afflux inégalé de données, que les entreprises doivent gérer avec précision et stratégie.
Les entreprises ont besoin de plus qu’une simple gestion des données traditionnelle ; elles doivent exploiter la dynamique des solutions avancées d’intelligence des données pour garantir leur capacité d’innovation et maintenir leur position dominante sur le marché.
Lorsque nous nous plongeons dans la sphère des données, les chiffres sont stupéfiants. La création de données au niveau mondial devrait dépasser 180 zettaoctets d’ici à 2025, soit une progression fulgurante par rapport aux 64 zettaoctets, déjà impressionnants, recensés en 2020. Dans ce contexte, l’intelligence des données n’est pas un outil optionnel mais un élément essentiel du kit de survie de toute entreprise.
Les organisations subissent des changements transformateurs dans leurs stratégies de données. Les piles de données fragmentées, combinées à la promesse de l’IA générative, amplifient la pression sur la productivité et révèlent les lacunes dans la préparation des entreprises à cette technologie émergente.
S’il est essentiel de transformer les données en renseignements utiles, les utilisateurs tels que les analystes et les data scientists sont de plus en plus submergés par de grandes quantités d’informations.
Ces défis motivent les responsables des données à rechercher des conseils et des solutions prêtes à l’emploi pour la nouvelle génération de leurs stratégies de données, et ce, afin de pouvoir fournir des données fiables aux utilisateurs de leur entreprise.
Pour adopter un véritable état d’esprit organisationnel fondé sur les données, les entreprises doivent intégrer des solutions d’intelligence de données qui vont au-delà de l’analytique classique Ces plateformes fonctionnent comme des écosystèmes sophistiqués, facilitant la collecte, l’analyse, l’interprétation et la mise en œuvre d’informations exploitables provenant de diverses sources de données.
Les entreprises investissent massivement dans le big data et l’intelligence artificielle (IA) pour déverrouiller ces avantages. NewVantage Partners rapporte que 97 % des entreprises investissent dans des initiatives de données, et 91 % dans des activités d’IA. L’objectif est de transformer les données d’un sous-produit des opérations en un actif stratégique qui alimente la prise de décision, l’innovation et la satisfaction client.
Cependant, se lancer dans l’analytique sans orientation claire peut être source de confusion et d’inefficacité. Le coût de la mauvaise gestion est élevé, Gartner faisant état de pertes moyennes de 12,9 millions de dollars par an dues à la mauvaise qualité des données. C’est là que les solutions d’intelligence des données font leurs preuves, en aidant à garantir que les données ne sont pas seulement abondantes, mais aussi précises, accessibles et régies par des normes de qualité.
IBM est à la pointe de l’intelligence des données et propose une suite complète d’outils pour la gestion proactive des données et l’analytique avancée. En rationalisant la découverte, le partage et l’organisation d’actifs de données fiables, la plateforme stimule la productivité des professionnels de la donnée et accélère le temps de création de valeur.
Elle intègre également des fonctionnalités robustes de gouvernance des données, contribuant ainsi à garantir que la qualité des données est conforme à la réglementation. De plus, l’intelligence des données fournit des informations en temps réel, permettant aux entreprises de prendre des décisions éclairées et de tirer parti du potentiel de l’IA générative.
Le pouvoir de transformation d’une solution d’intelligence des données réside dans sa capacité à accroître l’agilité et la capacité d’innovation de l’entreprise. En éliminant les silos et en favorisant une culture de collaboration éclairée, ces solutions permettent aux entreprises d’agir rapidement et de mieux comprendre leurs marchés.
Avec un contrôle croissant de la confidentialité des données et des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), un système sophistiqué d’intelligence des données, offrant des capacités de vigilance et de conformité, est critique pour naviguer dans les champs de mines réglementaires tout en assurant la confiance des clients.
L’adoption d’une infrastructure robuste d’intelligence des données fournit aux entreprises les outils nécessaires pour faire face efficacement à ce déluge de données. Voici quelques points clés pour intégrer l’intelligence des données afin d’optimiser et d’accélérer les objectifs commerciaux :
Grâce à l’agilité des technologies basées sur le cloud, les solutions d’intelligence de données aident les entreprises à effectuer un traitement de données évolutif et des tâches analytiques. Cette synergie cloud-edge permet d’extraire rapidement des informations et de mettre en œuvre des décisions qui ont un impact significatif sur la performance et la stratégie.
Avec un système d’intelligence des données mis en place, les entreprises peuvent maintenir la gouvernance des données au premier plan. Ces systèmes automatisent les contrôles qualité, maintenant l’intégrité de l’analyse des données et renforçant la prise de décision grâce à des données de haute qualité.
L’intégration de l’intelligence des données réaffirme l’importance d’une philosophie commerciale axée sur les données. Les insights sont partagés entre les différents services, ce qui suscite un élan collectif vers l’utilisation des données pour la croissance de l’entreprise, l’amélioration de l’expérience client et l’acquisition d’un avantage concurrentiel.
Les solutions avancées d’intelligence de données sont équipées pour gérer la conformité aux réglementations en évolution. Cela aide les entreprises à dépasser les réponses réactives aux attentes légales, en adoptant des stratégies proactives de gestion des données conformes aux normes internationales et en garantissant la confiance et la fidélité des clients.
À une époque où les données influencent le destin des entreprises, celles qui sont équipées de solutions d’intelligence des données de qualité supérieure sont prêtes à ouvrir la voie. Alors que les cultures organisationnelles évoluent vers des insights et des stratégies fondés sur des analyses précises et pertinentes, l’ambition de prospérer au milieu du déluge numérique devient un objectif réalisable.
IBM permet aux entreprises de déverrouiller la valeur de leurs données. Grâce à une combinaison de plateformes complètes, de solutions de pointe et d’intégration avancée de l’IA, IBM propose une approche holistique de la gestion des données et de l’analyse.
Vous pouvez améliorer votre stratégie de données en utilisant des solutions avancées telles qu'IBM Knowledge Catalog (IKC) pour la gouvernance et la gestion complètes des données, IBM Manta Data Lineage pour la traçabilité détaillée des données et la production de rapports, et IBM Data Product Hub pour un partage à l’échelle de l’organisation. Ces outils permettent aux organisations d’atteindre une qualité de données, une visibilité, une confiance et une utilité inégalées.
