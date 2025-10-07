Qu'est-ce que la virtualisation ?

Jusqu'à présent, nous avons passé en revue la virtualisation de serveur, mais de nombreux autres éléments d'infrastructure informatique peuvent être virtualisés pour offrir des avantages significatifs aux responsables informatiques, en particulier, et à l'entreprise, dans son ensemble. Dans cette section, nous allons couvrir les types de virtualisation suivants :

Virtualisation de bureau

Virtualisation du réseau

Virtualisation du stockage

Virtualisation des données

Virtualisation d'applications

Virtualisation du centre de données

Virtualisation des unités centrales

Virtualisation des GPU

Virtualisation Linux

Virtualisation du cloud

La virtualisation de bureau vous permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation, chacun sur sa propre machine virtuelle, sur le même ordinateur.

Il existe deux types de virtualisation de bureau :

L'infrastructure de bureau virtuel (VDI) exécute plusieurs bureaux dans des machines virtuelles sur un serveur central et les diffuse aux utilisateurs qui se connectent sur des clients légers. De cette façon, elle permet à une organisation de fournir à ses utilisateurs un accès à une variété de systèmes d'exploitation depuis tout appareil, sans installer de système d'exploitation sur aucun appareil. Voir « Qu'est-ce que l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) ? » pour une explication plus détaillée.

exécute plusieurs bureaux dans des machines virtuelles sur un serveur central et les diffuse aux utilisateurs qui se connectent sur des clients légers. De cette façon, elle permet à une organisation de fournir à ses utilisateurs un accès à une variété de systèmes d'exploitation depuis tout appareil, sans installer de système d'exploitation sur aucun appareil. Voir « Qu'est-ce que l'infrastructure de bureau virtuel (VDI) ? » pour une explication plus détaillée. La virtualisation de bureau locale exécute un hyperviseur sur un ordinateur local, ce qui permet à l'utilisateur d'exécuter un ou plusieurs systèmes d'exploitation supplémentaires sur ce ordinateur et de basculer d'un système d'exploitation à un autre selon les besoins, sans rien changer au système d'exploitation principal.

Pour plus d'informations sur les bureaux virtuels, voir « Bureau en tant que service ».

Virtualisation du réseau

La virtualisation du réseau utilise un logiciel pour créer une « vue » du réseau qu'un administrateur peut utiliser pour gérer le réseau à partir d'une console unique. Elle extrait les éléments et les fonctions du matériel (par exemple, les connexions, les commutateurs, les routeurs, etc.) et les transforme en logiciels fonctionnant sur un hyperviseur. L'administrateur de réseau peut modifier et contrôler ces éléments sans toucher aux composants physiques sous-jacents, ce qui simplifie considérablement la gestion du réseau.

Les types de virtualisation du réseau incluent la mise en réseau définie par logiciel (SDN), qui virtualise le matériel qui contrôle l'acheminement du trafic réseau (appelé plan de contrôle), et la virtualisation de la fonction réseau (NFV), qui virtualise un ou plusieurs dispositifs matériels qui offrent une fonction réseau spécifique (par exemple, un pare-feu, un équilibreur de charge, ou un analyseur de trafic), ce qui simplifie la configuration, l'approvisionnement et la gestion de ces appareils.

Virtualisation du stockage

La virtualisation du stockage permet d'accéder à tous les dispositifs de stockage du réseau, qu'ils soient installés sur des serveurs individuels ou sur des unités de stockage autonomes, et d'y accéder ou de les gérer comme un périphérique de stockage unique. Plus précisément, la virtualisation du stockage regroupe tous les blocs de stockage en un seul pool partagé à partir duquel ils peuvent être affectés à n'importe quelle machine virtuelle sur le réseau, selon les besoins. La virtualisation du stockage facilite la mise à disposition du stockage pour les machines virtuelles et permet d'utiliser tout le stockage disponible sur le réseau.

Pour un examen plus approfondi de la virtualisation du stockage, voir « Qu'est-ce que le stockage cloud ? »

Virtualisation des données

Les entreprises modernes stockent des données qui proviennent de plusieurs applications, sous différents formats, à plusieurs endroits, allant du cloud aux systèmes matériels et logiciels sur site. La virtualisation de données permet à toute application d'accéder à l'ensemble des données, quels que soient leur source, leur format ou leur emplacement.

Les outils de virtualisation de données créent une couche logicielle entre les applications qui accèdent aux données et les systèmes qui les stockent. La couche traduit la demande ou la requête de données d'une application selon les besoins et renvoie des résultats qui peuvent couvrir plusieurs systèmes. La virtualisation de données peut permettre de briser les silos de données lorsque d'autres types d'intégration ne sont pas réalisables, souhaitables ni abordables.

Virtualisation d'applications

La virtualisation d'applications permet d'exécuter les applications logicielles sans les installer directement sur le système d'exploitation de l'utilisateur. Cette méthode diffère de la virtualisation de bureau complète (mentionnée ci-dessus), car l'application est la seule à s'exécuter dans un environnement virtuel. Le fonctionnement du système d'exploitation de l'appareil de l'utilisateur final restant inchangé. Il existe trois types de virtualisation d'applications :

La virtualisation d'application locale : L'application dans son ensemble s'exécute sur le point de terminaison, mais fonctionne dans un environnement d'exécution plutôt que sur le matériel natif.

L'application dans son ensemble s'exécute sur le point de terminaison, mais fonctionne dans un environnement d'exécution plutôt que sur le matériel natif. Le streaming d'application : L'application vit sur un serveur qui envoie de petits composants du logiciel s'exécuter sur l'appareil de l'utilisateur final si nécessaire.

L'application vit sur un serveur qui envoie de petits composants du logiciel s'exécuter sur l'appareil de l'utilisateur final si nécessaire. La virtualisation d'application basée sur un serveur :L'application s'exécute entièrement sur un serveur qui n'envoie que son interface utilisateur à l'appareil client.

Virtualisation du centre de données

La virtualisation du centre de données transforme la plus grande partie du matériel d'un centre de données en logiciel, ce qui permet effectivement à un administrateur de diviser un centre de données physique unique en plusieurs centres de données virtuels pour différents clients.

Chaque client peut accéder à sa propre infrastructure en tant que service (IaaS), qui s'exécute sur le même matériel physique sous-jacent. Les centres de données virtuels offrent une rampe d'accès facile au cloud computing, en permettant à une entreprise de mettre rapidement en place un environnement de centre de données complet sans acheter de matériel d'infrastructure.

Virtualisation des unités centrales

La virtualisation des processeurs est la technologie fondamentale qui matérialise les hyperviseurs, les machines virtuelles et les systèmes d'exploitation possibles. Elle permet à un processeur unique d'être divisé en plusieurs processeurs pour être utilisé par plusieurs machines virtuelles.

Au début, la virtualisation de processeurs était entièrement définie par logiciel, mais de nombreux processeurs actuels incluent des jeux d'instruction détaillés qui prennent en charge la virtualisation des processeurs, ce qui améliore les performances des machines virtuelles.

Virtualisation des GPU

Une unité de traitement graphique (GPU) est un processeur multicœur spécial qui améliore les performances de calcul globales en prenant en charge le traitement complexe d'éléments graphiques ou mathématiques. La virtualisation des GPU permet à plusieurs machines virtuelles d'utiliser tout ou une partie de la puissance de traitement d'une unité de traitement graphique pour accélérer la vidéo, l'intelligence artificielle (IA) et d'autres applications à fort contenu graphique ou mathématique.

Les GPU de type pass through mettent l'ensemble des GPU à la disposition d'un seul système d'exploitation invité.

mettent l'ensemble des GPU à la disposition d'un seul système d'exploitation invité. Les vGPU partagées divisent les noyaux des GPU physiques entre plusieurs GPU virtuelles (vGPUs) pour être utilisées par des machines virtuelles basées sur un serveur.

Virtualisation Linux

Linux inclut son propre hyperviseur, appelé machine virtuelle multinoyau (KVM), qui prend en charge les extensions de processeur de virtualisation d'Intel et de AMD, de sorte que vous pouvez créer des machines virtuelles basées sur x86 à partir d'un système d'exploitation hôte Linux.

En tant que système d'exploitation open source, Linux est hautement personnalisable. Vous pouvez créer des machines virtuelles exécutant des versions de Linux adaptées à des charges de travail spécifiques ou des versions à sécurité renforcée pour certaines applications plus sensibles.

Virtualisation du cloud

Comme indiqué ci-dessus, le modèle de cloud computing repose sur la virtualisation. En virtualisant les serveurs, le stockage et d'autres ressources physiques du centre de données, les fournisseurs de cloud computing peuvent offrir tout un éventail de services à leurs clients, dont les suivants :

L'infrastructure en tant que service (Iaas) : Ressources virtualisées de serveur, stockage et réseau que vous pouvez configurer en fonction des besoins.

Ressources virtualisées de serveur, stockage et réseau que vous pouvez configurer en fonction des besoins. La plateforme en tant que service (PaaS) : Outils de développement, bases de données et autres services cloud virtualisés dont vous pouvez vous servir pour créer vos propres applications et solutions basées sur le cloud.

Outils de développement, bases de données et autres services cloud virtualisés dont vous pouvez vous servir pour créer vos propres applications et solutions basées sur le cloud. Le logiciel en tant que service (SaaS) : Applications logicielles que vous utilisez dans le cloud. Le SaaS est le service cloud le plus dissocié du matériel.

Si vous souhaitez en savoir plus à propos de ces modèles de services cloud, consultez notre guide : « Différence entre l'IaaS, la PaaS et le SaaS ».