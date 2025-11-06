Les bouleversements récents en matière de licences et de coûts sur le marché de la virtualisation ont amené de nombreuses organisations à réévaluer la viabilité à long terme de leurs investissements dans cet espace. Pour beaucoup d’entre elles, ce moment représente un tournant stratégique pour se moderniser, réduire la dépendance à l’égard des piles propriétaires et adopter des architectures ouvertes et évolutives.

IBM est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à tirer parti de cette transformation afin d’opérer leur modernisation par le biais de voies complémentaires.