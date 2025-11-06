Solutions de virtualisation IBM® Cloud​

Opérez la migration et la modernisation de votre infrastructure virtuelle en toute confiance  

Centres de données IBM

Profitez de la nouvelle génération de virtualisation

Les bouleversements récents en matière de licences et de coûts sur le marché de la virtualisation ont amené de nombreuses organisations à réévaluer la viabilité à long terme de leurs investissements dans cet espace. Pour beaucoup d’entre elles, ce moment représente un tournant stratégique pour se moderniser, réduire la dépendance à l’égard des piles propriétaires et adopter des architectures ouvertes et évolutives.

IBM est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à tirer parti de cette transformation afin d’opérer leur modernisation par le biais de voies complémentaires.
Ouverte et évolutive

Une base collaborative pour l’innovation
Moderne

La conteneurisation des applications tournée vers l’avenir
Adaptée à l’IA

Une infrastructure adaptée à l’IA pour une meilleure productivité
Rentable

Un rapport qualité-prix idéal

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Red Hat OpenShift, basé sur KVM et KubeVirt, unifie les machines virtuelles et les conteneurs sur une seule plateforme évolutive dans les environnements sur site, cloud et edge. Il préserve les investissements existants en matière de virtualisation tout en permettant une modernisation progressive, la flexibilité du cloud hybride, une IA intégrée et un DevOps unifié, simplifiant ainsi les opérations et accélérant la migration vers des workloads cloud natifs pilotés par l’IA.

Serveurs virtuels sur un cloud virtuel privé

Accélérez votre virtualisation et votre modernisation avec IBM Cloud VPC : une infrastructure sécurisée et performante pour les serveurs virtuels (VSI) et bare metal. Migrez de façon fluide depuis VMware, modernisez les workloads avec la virtualisation Red Hat OpenShift ou exécutez des applications critiques sur du matériel dédié, le tout avec une efficacité pilotée par l’IA, une évolutivité illimitée et une flexibilité de cloud hybride, sans faire aucun compromis.

Cas d’utilisation

Illustration d’une personne travaillant sur un ordinateur portable avec un bouclier et un cadenas en arrière-plan.
Migrer les workloads VMware existants avec la virtualisation Red Hat OpenShift ou Virtual Servers for VPC

Commencez par une évaluation approfondie du parc de machines virtuelles pour un plan de migration sur mesure qui facilite et hiérarchise la transition des machines virtuelles traditionnelles sans risques. Simplifiez le processus de migration et la gestion ultérieure des machines virtuelles existantes grâce à des outils de migration intégrés et à des outils de gestion du cycle de vie des machines virtuelles offrant un contenu d’automatisation personnalisé pour des migrations fluides et à grande échelle.
Illustration de deux mains manipulant une forme géométrique sur un fond bleu clair.
Moderniser avec Red Hat OpenShift Virtualization

Pour les entreprises évoluant vers des architectures cloud natives, Red Hat OpenShift on IBM Cloud leur permet d’exécuter à la fois des machines virtuelles et des conteneurs côte à côte. Cette approche permet aux équipes de moderniser les workloads hérités des machines virtuelles à leur propre rythme, en tirant parti de l’orchestration Kubernetes, de l’automatisation DevOps et de l’intégration de l’IA, sans perturber les opérations existantes.
Illustration isométrique d’une femme travaillant sur un ordinateur portable connecté à une banque.
Créer, déployer et exécuter des workloads à l’aide d’une console de gestion centralisée

Avec Red Hat OpenShift, créez, déployez et exécutez des workloads n’importe où (dans des environnements sur site, cloud ou edge), le tout via une console de gestion unifiée. Bénéficiez d’une vue unique et cohérente sur les VM traditionnelles, les conteneurs et les applications sans serveur, garantissant une portabilité et des opérations fluides sans la complexité liée à une visibilité fragmentée.
Une main tenant une carte de crédit devant un écran d’ordinateur, avec une calculatrice et des icônes liées aux transactions en ligne.
Virtualisation rentable avec IBM Cloud Virtual Servers (VSI)

Les organisations cherchant à réduire les coûts de licence VMware peuvent migrer leurs workloads vers IBM Cloud Virtual Servers for VPC, qui offre des fonctions de calcul sécurisées et évolutives avec des capacités de mise en réseau et de stockage intégrées. Cette approche offre une flexibilité comparable à VMware, sans la charge importante associée aux licences, tout en préservant des performances adaptées aux entreprises, l’automatisation et l’optimisation des workloads basée sur l’IA.
Personne travaillant avec des serveurs bare metal classiques dans le cloud
Infrastructure haute performance sur bare metal pour VPC

Les entreprises qui exécutent des workloads sensibles ou réglementés peuvent s’appuyer sur IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC pour une isolation, une conformité et un contrôle complets. Grâce à des choix de déploiement flexibles, notamment les principaux hyperviseurs ou plateformes de conteneurs telles que Red Hat OpenShift, les entreprises peuvent créer une infrastructure hybride sur mesure qui offre des performances et une évolutivité constantes dans un environnement sécurisé.
L’avantage IBM

Examiner et conseiller

Faites appel à IBM pour évaluer votre environnement actuel et bénéficier de recommandations pour votre future zone de contrôle.

 Évaluer et valider

Faites l’expérience d’un support de premier ordre lorsque vous testez et validez, de la démo à la preuve de concept.

 Migration

Migrez en toute confiance en tirant parti de notre réseau d’experts d’IBM, de Red Hat ou de notre riche écosystème de partenaires.

 Exécuter et développer

Contactez IBM pour en savoir plus sur la tarification spéciale, les promotions et les offres de formation ou de certification qui peuvent vous aider à gérer facilement votre nouvel environnement.
