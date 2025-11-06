Opérez la migration et la modernisation de votre infrastructure virtuelle en toute confiance
Les bouleversements récents en matière de licences et de coûts sur le marché de la virtualisation ont amené de nombreuses organisations à réévaluer la viabilité à long terme de leurs investissements dans cet espace. Pour beaucoup d’entre elles, ce moment représente un tournant stratégique pour se moderniser, réduire la dépendance à l’égard des piles propriétaires et adopter des architectures ouvertes et évolutives.
IBM est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à tirer parti de cette transformation afin d’opérer leur modernisation par le biais de voies complémentaires.
Une base collaborative pour l’innovation
La conteneurisation des applications tournée vers l’avenir
Une infrastructure adaptée à l’IA pour une meilleure productivité
Un rapport qualité-prix idéal
Red Hat OpenShift, basé sur KVM et KubeVirt, unifie les machines virtuelles et les conteneurs sur une seule plateforme évolutive dans les environnements sur site, cloud et edge. Il préserve les investissements existants en matière de virtualisation tout en permettant une modernisation progressive, la flexibilité du cloud hybride, une IA intégrée et un DevOps unifié, simplifiant ainsi les opérations et accélérant la migration vers des workloads cloud natifs pilotés par l’IA.
Accélérez votre virtualisation et votre modernisation avec IBM Cloud VPC : une infrastructure sécurisée et performante pour les serveurs virtuels (VSI) et bare metal. Migrez de façon fluide depuis VMware, modernisez les workloads avec la virtualisation Red Hat OpenShift ou exécutez des applications critiques sur du matériel dédié, le tout avec une efficacité pilotée par l’IA, une évolutivité illimitée et une flexibilité de cloud hybride, sans faire aucun compromis.
Faites appel à IBM pour évaluer votre environnement actuel et bénéficier de recommandations pour votre future zone de contrôle.
Faites l’expérience d’un support de premier ordre lorsque vous testez et validez, de la démo à la preuve de concept.
Migrez en toute confiance en tirant parti de notre réseau d’experts d’IBM, de Red Hat ou de notre riche écosystème de partenaires.
Contactez IBM pour en savoir plus sur la tarification spéciale, les promotions et les offres de formation ou de certification qui peuvent vous aider à gérer facilement votre nouvel environnement.