Alors que les entreprises s'orientent vers l'agilité cloud native, l'un des nombreux défis auxquels elles sont confrontées est de devoir gérer des environnements disparates comprenant des virtual machines (VM) et des conteneurs.

Aujourd’hui, IBM Cloud est ravi d’annoncer la disponibilité générale de Red Hat OpenShift Virtualization sur Red Hat OpenShift sur IBM Cloud, une solution de virtualisation basée sur un opérateur Kubernetes (KubeVirt) dans Red Hat OpenShift. Cet opérateur a été conçu pour vous permettre d’exécuter et de déployer des workloads de Virtual Machines (VM) nouveaux et existants sur une plateforme unique et gérée sur IBM Cloud. Il vise à faciliter la migration des machines virtuelles, à simplifier vos opérations, à accélérer la création de valeur, à ajouter de la flexibilité et à optimiser le coût total de possession.

Grâce à cette offre, les entreprises disposeront d'un large choix de solutions pour optimiser leur environnement de virtualisation dans le cloud en fonction de ce qui convient le mieux à leurs applications et charges de travail :

IBM Cloud for VMware Cloud Foundation (options Gestion par le client et cloud géré en tant que service)

Virtualisation Red Hat OpenShift sur IBM Cloud Bare Metal Servers

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Environnements VPC cloud natifs.

Pour les entreprises, en particulier celles qui utilisent déjà des conteneurs dans Red Hat OpenShift et qui disposent de compétences connexes au sein de leur entreprise, la virtualisation Red Hat OpenShift sur IBM Cloud offre un moyen d'optimiser leurs environnements.