Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud offre aux entreprises une solution claire et hautement sécurisée pour moderniser les charges de travail virtualisées. Au lieu d’utiliser des plateformes distinctes pour les machines virtuelles et les conteneurs, les équipes peuvent migrer et exploiter des applications basées sur des VM directement dans Red Hat OpenShift en utilisant KubeVirt et KVM. Cette technologie est reconnue dans tout le secteur pour sa maturité, ses performances et sa sécurité.

Déployée sur IBM Cloud, une plateforme conçue pour les charges de travail exigeantes et réglementées, Red Hat OpenShift Virtualization fournit les outils cohérents, les interfaces de programmation d’applications (API), l’automatisation et la flexibilité du cloud hybride nécessaires pour unifier les opérations héritées et les opérations cloud natives. Que votre objectif soit de consolider une infrastructure vieillissante, d’évoluer vers une modernisation ou d’introduire l’IA dans les applications existantes, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fournit une base sûre et évolutive de transformation sans perturbations liées à la réécriture.