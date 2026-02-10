Migrer et moderniser les machines virtuelles grâce à
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud offre aux entreprises une solution claire et hautement sécurisée pour moderniser les charges de travail virtualisées. Au lieu d’utiliser des plateformes distinctes pour les machines virtuelles et les conteneurs, les équipes peuvent migrer et exploiter des applications basées sur des VM directement dans Red Hat OpenShift en utilisant KubeVirt et KVM. Cette technologie est reconnue dans tout le secteur pour sa maturité, ses performances et sa sécurité.
Déployée sur IBM Cloud, une plateforme conçue pour les charges de travail exigeantes et réglementées, Red Hat OpenShift Virtualization fournit les outils cohérents, les interfaces de programmation d’applications (API), l’automatisation et la flexibilité du cloud hybride nécessaires pour unifier les opérations héritées et les opérations cloud natives. Que votre objectif soit de consolider une infrastructure vieillissante, d’évoluer vers une modernisation ou d’introduire l’IA dans les applications existantes, Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fournit une base sûre et évolutive de transformation sans perturbations liées à la réécriture.
L’époque où vous aviez un environnement pour les machines virtuelles et un autre pour les conteneurs est révolue. Red Hat OpenShift Virtualization les rassemble sur un modèle opérationnel unique doté d’outils cohérents, de pipelines CI/CD, d’une observabilité et de contrôles de sécurité à travers le cloud hybride et les environnements edge.
Transférez les machines virtuelles traditionnelles vers Red Hat OpenShift en utilisant Migration Toolkit for Virtualization. Avec le soutien d’IBM Technology Expert Labs, les entreprises peuvent rationaliser les migrations à l’échelle avec l’automatisation, des évaluations et des conseils pratiques d’experts, en réduisant le temps d’arrêt et en accélérant la création de valeur.
Évitez l’augmentation des frais de licence et les exigences opérationnelles des plateformes de virtualisation héritées. En rassemblant les charges de travail sur Red Hat OpenShift, vous pouvez tirer parti de Red Hat Enterprise Linux inclus, optimiser la consommation des ressources et réduire la prolifération des outils.
Exécutez des machines virtuelles en l’état tout en adoptant des pratiques cloud natives (conteneurs, sans serveur, GitOps et IA) lorsque l’entreprise est prête. Grâce à une gestion cohérente des environnements sur site, cloud public et edge, vous pouvez faire évoluer progressivement votre portefeuille d’applications sans perturber les systèmes critiques.
Les entreprises disposant d’applications basées sur des VM (systèmes bancaires centraux, ERP et plateformes de facturation) peuvent migrer vers Red Hat OpenShift Virtualization pour stabiliser leurs coûts, améliorer leur intégration avec les services modernes et préparer leur modernisation à long terme.
Les entreprises qui recherchent des alternatives aux plateformes de virtualisation traditionnelles peuvent réhéberger des charges de travail sur Red Hat OpenShift pour disposer d’un modèle opérationnel et de licence plus prévisible tout en maintenant la fiabilité et la performance.
Les systèmes basés sur des machines virtuelles, tels que les moteurs analytiques, les systèmes de dossiers médicaux électroniques ou les charges de travail d’imagerie, peuvent fonctionner en parallèle avec des microservice conteneurisés, améliorant ainsi le flux de données en temps réel et permettant d’obtenir des informations plus rapidement sans refonte de l’architecture.
Les entreprises de vente au détail, de télécommunications et industrielles peuvent utiliser Red Hat OpenShift Virtualization pour exécuter des machines virtuelles là où elles en ont besoin (centres de données, cloud public ou emplacements edge) avec une gestion unifiée du cycle de vie et des politiques de contrôle.
Le déploiement de Red Hat OpenShift on IBM Cloud par l’équipe DSI d’IBM a permis à IBM de remplacer des environnements VM coûteux et lents par une plateforme de conteneurs unifiée qui a réduit les coûts d’hébergement de 90 %. Cela a également permis de réduire les tâches opérationnelles de 55 % et de bénéficier par défaut de mises à jour rapides et sécurisées des applications.
Découvrir comment migrer et moderniser des machines virtuelles avec Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.