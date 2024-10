Les résultats ont été stupéfiants :

Intégration de quelque 2 000 composants d’applications à la plateforme cloud hybride DSI, principalement des applications personnalisées, des intégrations d’applications et des composants de données

55 % d’heures DevOps en moins consacrées aux opérations, ce qui a permis aux équipes en charge de se concentrer sur la valeur métier

90 % d’économies pour la plateforme cloud hybride DSI hébergeant des workloads conteneurisés par rapport à l’hébergement traditionnel

Les équipes chargées des applications atteignent les objectifs de l'entreprise :



Les modifications d’application qui prenaient auparavant des mois sont désormais effectuées quotidiennement. Les correctifs de sécurité sont distribués rapidement.

Les questions de sécurité et de disponibilité des applications qui, auparavant, passaient au second plan sont aujourd’hui traitées en priorité.

Les équipes chargées des applications critiques avaient des difficultés à mettre en œuvre la reprise après sinistre, les tests et le contrôle des coûts associés. La reprise après sinistre est maintenant intégrée aux schémas d’implémentation de la plateforme.

L’augmentation de l’échelle et des capacités de la précédente solution de cloud privé impliquait des dépenses d’investissement et des frais opérationnels difficiles à prévoir. L’agilité du cloud hybride d’IBM a permis de faire évoluer la plateforme de manière flexible en fonction de la demande. Le catalogue de services IBM Cloud est utilisé par la plateforme et par les applications. Le cloud fournit des ressources ultra-sécurisées avec une faible charge opérationnelle et une tarification basée sur la consommation. Les données et les applications sont situées sur site ou dans le cloud en fonction des besoins de l’entreprise. L’hébergement des données cloud peut être régional pour répondre aux exigences réglementaires.

L’amélioration continue de la plateforme repose sur des décisions fondées sur les données avec des résultats mesurables. Les données en temps réel générées par les applications sont stockées dans un entrepôt de données et sont disponibles pour l’analyse de la plateforme et des applications. Au fil du temps, certaines applications nécessiteront des mises à jour et les indicateurs de la plateforme permettront de déterminer les changements nécessaires. D’autres applications arriveront en fin de vie et l’impact de la mise hors service d’une application peut être évalué. Les propriétaires d’applications ont accès aux indicateurs au moyen d’une interface commune, de façon à pouvoir analyser les performances et résoudre les problèmes. IBM Cloud Pak for Data est un composant central de l’entrepôt de données.

La plateforme peut également analyser les performances sous-jacente et mesurer l’impact des modifications. Les informations extraites des données sont transmises aux équipes chargées des applications, notamment la posture de conformité, la criticité et l’actualité du logiciel. IBM Cloud Security and Compliance Center, IBM Cloud Log Analysis et IBM Cloud Activity Tracker sont utilisés dans le cadre de la stratégie d’observabilité avec les partenaires IBM.

La plateforme peut également appliquer une analyse basée sur l’IA à l’entrepôt de données. Le scaling vertical des ressources d’hébergement d’applications à l’aide de la solution IBM Turbonomic est disponible pour les applications. Le placement intelligent des workloads est également possible, permettant de migrer les applications à moindre coût avec des performances optimales.