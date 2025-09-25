IBM et Red Hat aident les entreprises à accélérer leur transition vers l’IA
Red Hat AI on IBM Cloud est une suite complète de produits et de services conçus pour accélérer le développement et le déploiement de solutions d’IA dans les environnements de cloud hybride. Elle aide les entreprises à réduire les coûts opérationnels et les délais de commercialisation grâce à l’utilisation privée et sécurisée de modèles d’IA personnalisés très efficaces, alignés sur les données de votre entreprise.
Red Hat AI on IBM Cloud permet aux entreprises de gérer et de surveiller l’ensemble du cycle de vie des modèles d’IA prédictive et générative, qu’ils soient déployés sur des serveurs uniques ou des systèmes distribués à grande échelle. Elle repose sur des technologies open source et tire parti d’un écosystème de partenaires axé sur l’optimisation des performances, la stabilité et la prise en charge des GPU et des accélérateurs d’IA.
Le portefeuille Red Hat AI on IBM Cloud comprend Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud en tant que service (SaaS) pour la mise au point de modèles de LLM sur mesure, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud pour la création, le déploiement et la gestion d’applications à grande échelle basées sur l’IA, et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI pour les environnements de serveurs Linux individuels.
Des données de haute qualité et des modèles d’IA fiables pour renforcer la prise de décision sur une pile d’IA entièrement hybride, pour un déploiement fluide sur les applications et l’infrastructure.
Accélérez l’adoption responsable de l’IA grâce à l’IA évolutive assistée par un déploiement rapide, grâce à des cas d’utilisation de workloads sélectionnés, ainsi qu’à une infrastructure flexible de workloads intensifs.
Confidentialité des données simplifiée, sécurité de l’IA renforcée et conformité conçue pour une infrastructure hautement réglementée.
Allez au-delà du cloud. IBM propose une pile IA complète de serveurs, de dispositifs de stockage et de services réseau pour vous aider à surmonter les coûts cachés et les obstacles techniques liés à l’IA.