Red Hat AI on IBM Cloud est une suite complète de produits et de services conçus pour accélérer le développement et le déploiement de solutions d’IA dans les environnements de cloud hybride. Elle aide les entreprises à réduire les coûts opérationnels et les délais de commercialisation grâce à l’utilisation privée et sécurisée de modèles d’IA personnalisés très efficaces, alignés sur les données de votre entreprise.

Red Hat AI on IBM Cloud permet aux entreprises de gérer et de surveiller l’ensemble du cycle de vie des modèles d’IA prédictive et générative, qu’ils soient déployés sur des serveurs uniques ou des systèmes distribués à grande échelle. Elle repose sur des technologies open source et tire parti d’un écosystème de partenaires axé sur l’optimisation des performances, la stabilité et la prise en charge des GPU et des accélérateurs d’IA.