Red Hat AI on IBM Cloud

IBM et Red Hat aident les entreprises à accélérer leur transition vers l’IA

Voir les offres Red Hat AI
Solutions Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud est une suite complète de produits et de services conçus pour accélérer le développement et le déploiement de solutions d’IA dans les environnements de cloud hybride. Elle aide les entreprises à réduire les coûts opérationnels et les délais de commercialisation grâce à l’utilisation privée et sécurisée de modèles d’IA personnalisés très efficaces, alignés sur les données de votre entreprise.

Red Hat AI on IBM Cloud permet aux entreprises de gérer et de surveiller l’ensemble du cycle de vie des modèles d’IA prédictive et générative, qu’ils soient déployés sur des serveurs uniques ou des systèmes distribués à grande échelle. Elle repose sur des technologies open source et tire parti d’un écosystème de partenaires axé sur l’optimisation des performances, la stabilité et la prise en charge des GPU et des accélérateurs d’IA.

 Accélérez l’adoption de l’IA et l’innovation pour les responsables informatiques

Actualités à la une

Personnalisez l’évolution de votre entreprise et exploitez la puissance de l’IA sur le cloud hybride

Obtenez des informations précieuses auprès de nos experts en IA sur la manière de créer votre infrastructure IA de cloud hybride à chaque étape de votre parcours.

Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

Lisez le blog sur Red Hat AI InstructLab disponible sur IBM Cloud

Qu'est-ce qu'InstructLab ?

Accédez à un centre d'explications portant sur des sujets technologiques populaires et rédigées par des experts IBM

Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Lisez le blog sur Red Hat OpenShift AI disponible sur IBM Cloud

Offres Red Hat AI on IBM Cloud

Le portefeuille Red Hat AI on IBM Cloud comprend Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud en tant que service (SaaS) pour la mise au point de modèles de LLM sur mesure, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud pour la création, le déploiement et la gestion d’applications à grande échelle basées sur l’IA, et Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI pour les environnements de serveurs Linux individuels.

 Pour en savoir plus, consultez notre présentation de la solution Red Hat AI on IBM Cloud
Exploitez la puissance des modèles d’IA open source adaptés afin de relever vos défis métier uniques, en toute sécurité et confidentialité.

Le service Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud permet de simplifier, de mettre à l’échelle et de sécuriser l’alignement complet des modèles d’IA ainsi que leur entraînement et leur déploiement. En simplifiant la création de LLM personnalisés à l’aide du processus instructLAB, les entreprises peuvent créer des modèles très précis et efficaces tout en conservant la propriété de leurs données. On compte parmi les principaux avantages :

  • Portabilité, avec conservation de la propriété de vos données et du modèle.
  •  Réduction des risques d’oubli catastrophique.
  • Modèle en tant que service, avec une infrastructure toujours disponible.
OpenShift IA est disponible en tant que module complémentaire géré exécuté sur Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

Red Hat OpenShift AI est une plateforme de développement d’IA et de ML flexible et évolutive qui permet aux entreprises de créer et de fournir des applications basées sur l’IA à grande échelle.

Les utilisateurs existants d’OpenShift on IBM Cloud peuvent se rendre sur la page de présentation du cluster, puis à la section des modules complémentaires pour installer le module complémentaire OpenShift AI. Si vous ne disposez pas encore d’un cluster OpenShift on IBM Cloud, vous pouvez créer un cluster ou utiliser l’architecture déployable pour obtenir un cluster OpenShift nouvellement créé, de taille minimale requise, avec OpenShift AI installé.

 Architecture déployable OpenShift IA
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI est une plateforme de modèle de fondation

Développez, testez et déployez régulièrement de grands modèles de langage (LLM) personnalisés basés sur Granite et un hébergement LLM intégré à vLLM afin d’alimenter les applications d’entreprise. Vous pouvez créer et héberger des modèles à partir de la même image de démarrage. En plus de la famille de LLM open source Granite, Red Hat Enterprise Linux AI fournit des outils d’alignement de modèles InstructLab basés sur la méthodologie LAB et une approche communautaire du développement de modèles via le projet InstructLab. La solution est présentée sous la forme d’une image RHEL AI optimisée et bootable à déployer sur IBM Cloud.

 Découvrir la configuration de RHEL IA
Faites passer vos workloads d’IA du projet pilote à la mise en production

IA fiable et précise

Des données de haute qualité et des modèles d’IA fiables pour renforcer la prise de décision sur une pile d’IA entièrement hybride, pour un déploiement fluide sur les applications et l’infrastructure.
Retour sur investissement stratégique de l’IA

Accélérez l’adoption responsable de l’IA grâce à l’IA évolutive assistée par un déploiement rapide, grâce à des cas d’utilisation de workloads sélectionnés, ainsi qu’à une infrastructure flexible de workloads intensifs.
Protection des données d’IA

Confidentialité des données simplifiée, sécurité de l’IA renforcée et conformité conçue pour une infrastructure hautement réglementée.
Plateforme d’IA de bout en bout

Allez au-delà du cloud. IBM propose une pile IA complète de serveurs, de dispositifs de stockage et de services réseau pour vous aider à surmonter les coûts cachés et les obstacles techniques liés à l’IA.

Témoignages des clients

Un groupe de personnes travaillant ensemble dans un espace de travail moderne à Tokyo
HAPPIEST MINDS
Des plateformes d’IA numériques conçues pour des flux de revenus numériques exponentiels
Stade bondé avec un joueur de tennis en tenue blanche servant la balle de l’autre côté du filet
WIMBLEDON
L’IA générative vient renforcer une expérience numérique de classe mondiale
Équipe de personnes suivant un cours avec un formateur en entreprise
Visibilité à 360 degrés du compte IBM
Transformer la collaboration des équipes IBM en contact direct avec le client
Stade bondé de nuit
US Open
US Open : une expérience numérique qui frappe fort

