La solution est conçue pour aider toute personne collaborant avec un client à se tenir rapidement au courant des activités et actions clés qui ont lieu au niveau du compte. L’outil extrait les données et les informations de plusieurs outils et référentiels et fournit un accès en un seul clic aux ressources de compte pertinentes et intégrées via une application Slack sur le bureau ou un appareil mobile. Comme elle repose sur Slack, la solution offre une disponibilité partout et à tout moment.

L’objectif était d’équiper chaque collaborateur en contact avec le client d’un « copilote » capable de fournir un aperçu en temps réel des activités liées aux comptes : initiatives stratégiques, prospects, opportunités, déploiements et dossiers en cours. La solution facilite également l’identification des personnes compétentes et leur mise en relation, qu’il s’agisse du responsable du compte, d’un spécialiste des ventes, d’un ingénieur service client ou d’un agent d’assistance. Un réel atout pour transformer la collaboration au sein de l’équipe chargée des comptes. En effet, plus besoin de passer les 15 premières minutes de chaque appel à recueillir et à partager des informations pour se rendre compte que tout le monde n’a pas eu accès à tel ou tel fichier. Cette solution permet à IBM de s’appuyer sur ses plateformes stratégiques pour automatiser la collaboration et partager, suivre et enregistrer efficacement les activités de l'équipe en charge des comptes.