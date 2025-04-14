Qu’est-ce qu’InstructLab ?

Instruct Lab a été développé par IBM Research et Red Hat, c’est un projet open source, ce qui signifie qu’il dépend d’une communauté mondiale de développeurs (connue sous le nom de communauté InstructLab) pour le construire et le maintenir.

Le projet InstructLab a été créé pour résoudre les problèmes qui entravent le développement de grands modèles de langage (LLM), notamment le coût et la complexité de l'entraînement et de la collecte de données, ainsi que la difficulté d’apporter des compétences et des connaissances.

Selon Forbes, InstructLab a augmenté les performances des LLM et résolu plusieurs problèmes d’évolutivité de l’entraînement LLM traditionnel, éliminant ainsi la nécessité pour les entreprises de construire et de maintenir plusieurs LLM. Cela est possible en grande partie grâce à une méthode d'entraînement LLM appelée Alignement à grande échelle pour les chatbots (LAB), développée par IBM.