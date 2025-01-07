L’IA open source en 2025 : plus petite, plus intelligente et plus collaborative

Vous vous demandez à quoi s'attendre en matière d'IA open source en 2025 ? Voici quelques évolutions qui pourraient influencer l'année à venir.
Ces dernières années, les modèles d'IA ont attiré l'attention. Cependant, d'ici 2025, les experts prévoient que le débat s'orientera davantage vers les systèmes d'IA open source.
« Nous assisterons à une transition vers les systèmes d'IA, et pas seulement vers les modèles », explique Anastasia Stasenko, cofondatrice de pleias, une start-up française qui a récemment lancé Common Corpus, le plus grand jeu de données multilingue ouvert pour la formation LLM, ainsi que des modèles entraînés exclusivement sur des données ouvertes.
« Ce qui permettra aux fournisseurs de créer de la valeur, ce sont en réalité les systèmes basés sur différents types de modèles open source », explique-t-elle. « Cette valeur sera générée par les intégrations et par davantage de verticalités. Ce n’est pas seulement un modèle, c’est un système. » Mme Stasenko attire l'attention sur les éléments qui, au-delà des modèles, alimentent un système plus vaste, comme les classificateurs et les analyseurs syntaxiques. « Il ne s’agit pas seulement des modèles. »
Un autre sujet important abordé en 2024 était le retour sur investissement pour les entreprises qui investissent dans l'intelligence artificielle. Cette année, la recherche suggère que nous allons observer une corrélation plus directe entre le ROI et l'IA open source.
Dans une étude IBM menée auprès de plus de 2 400 responsables informatiques, 51 % des entreprises utilisant des outils open source ont constaté un ROI positif, contre seulement 41 % pour celles qui n'en utilisaient pas.
« Les logiciels open source vous permettent d'exploiter l'IA de manière rentable pour votre entreprise et vous offrent la rapidité que vous recherchez », explique JJ Asghar, développeur chez IBM Research.
La Linux Foundation, connue pour soutenir des projets majeurs comme Kubernetes, Open Source Security Foundation (OpenSSF) et PyTorch, a également mis en avant les avantages de l’open source en matière de transparence et d’efficacité des coûts dans un rapport récent.
« Les entreprises bénéficient d'un accès gratuit à des cadres puissants qui éliminent les coûts initiaux élevés et permettent une personnalisation facile, donnant ainsi aux organisations de toutes tailles les moyens d'innover et de se développer », explique Ibrahim Haddad, vice-président des programmes stratégiques de la Linux Foundation.
Avec l’adoption de la EU AI Act en 2024, on peut s’attendre à ce que l’IA éthique continue d’être un sujet d'actualité.
M. Haddad estime que la gouvernance de l'IA et la réglementation de l'IA joueront un rôle crucial dans le développement de l'IA open source. « La loi européenne sur l'IA favorisera les pratiques éthiques en matière d'IA, en encourageant la transparence, l'équité et la responsabilité dans les projets open source », explique M. Haddad. « Nous nous attendons à ce que cela favorise la collaboration en matière de détection des biais et d'outils d'audit éthique. »
Pour Mme Stasenko, « améliorer l'acceptabilité sociale et la transparence de l'IA » est une « opportunité commerciale en soi ». Elle cite l’exemple de cas d’utilisation sensibles et à forte valeur ajoutée dans des secteurs comme la santé et les services financiers, ajoutant que la transparence sera une pierre angulaire d’ une gestion saine des risques.
« Les entreprises ont besoin d'un moyen sûr, sécurisé et privé d'inférer avec l'IA », explique M. Asghar. « Les principaux acteurs du secteur qui ne proposent pas de solutions open source affirment ne pas collecter vos données, mais les entreprises ne peuvent pas leur faire confiance. » Il ajoute que des modèles ouverts comme IBM Granite 3.1 peuvent aider les entreprises à tirer parti de l’IA de manière sûre et privée. « C’est incroyablement puissant », explique-t-il.
De nombreuses entreprises ont introduit avec succès de petits modèles linguistiques au cours des deux dernières années. Et ces modèles deviennent de plus en plus intelligents. Prenons, par exemple, les modèles Llama de Meta, la société a récemment lancé le Llama 3.3 70B, un modèle texte seul offrant des performances similaires au modèle 3.1 405B sorti seulement cinq mois auparavant.
« Cela vaut également pour les générations futures », déclare Sy Choudhury, directeur des partenariats IA chez Meta. « Nous prévoyons que ces progrès se poursuivront, ce qui profitera à tous en réduisant les coûts et la consommation énergétique des systèmes lors de la mise à disposition de cas d'utilisation basés sur l'IA générative aux consommateurs et aux entreprises. »
Matt White, directeur exécutif de la Fondation PyTorch, partage cet avis. « Je pense que la tendance la plus répandue dans le domaine de l'IA open source pour 2025 sera l'amélioration des performances des modèles plus petits et la mise en avant des modèles d'IA », déclare-t-il, ajoutant que les modèles plus petits peuvent également contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des systèmes externes.
« L'apprentissage profond pose de nombreux problèmes complexes », affirme M. White. « Nous espérons que des innovations permettront de réduire la taille des modèles tout en conservant leurs performances, de les rendre plus réactifs et de maintenir leurs connaissances à jour, sans dépendre de systèmes externes. »
Mme Stasenko souligne que si 2024 a été l'année de l'essor des modèles plus petits, 2025 sera l'année où l'on exploitera les capacités de chaque modèle, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique. « C'est la seule voie possible », affirme-t-elle.
Selon les experts, les modèles multimodaux, c'est-à-dire les modèles capables de traiter plusieurs types de médias différents, tels que le texte, les vidéos, les images et le son, s'amélioreront et seront de plus en plus omniprésents en 2025. Et cela inclut les versions open source.
« La montée en puissance des fonctionnalités multimodales se poursuivra l'année prochaine », affirme M. Choudhury de Meta. « Aujourd'hui, la plupart des modèles qui combinent texte, image et parole sont une fusion de plusieurs modèles d'IA, mais cela est sur le point de changer. » M. Choudhury prévoit que les architectures futures seront nativement multimodales dans deux dimensions ou plus, ce qui conduira à de nouveaux cas d'utilisation « époustouflants ». « Imaginez que vous puissiez poser une question à un modèle à propos d'une image en utilisant uniquement votre voix, et qu'il puisse vous répondre de manière fluide par la parole, le texte ou une image. Ou pourquoi pas en utilisant les trois à la fois ? »
L'IA open source stimulera-t-elle l'innovation en 2025 ? C'est ce que pense M. Haddad, de la Linux Foundation. À mesure que les modèles d'IA deviennent plus complexes, il estime que les organisations stimuleront l'innovation grâce à la collaboration avec des contributeurs externes.
« Grâce à l'open source, les développeurs du monde entier peuvent partager leur expertise, ce qui permet des progrès rapides et des améliorations continues dans les cadres d'IA générique », explique-t-il. « Par exemple, au sein de la Linux Foundation AI & Data, plus de 100 000 développeurs issus de plus de 3 000 entreprises contribuent à nos 68 projets hébergés. Aucune entreprise ne peut égaler ce niveau d’expertise et d’envergure. »
Arnaud Le Hors, membre senior de l'équipe technique Open Technologies chez IBM Research, prévoit également que les collaborations entre grandes entreprises sur les LLM deviendront plus courantes.
« La concurrence et la course au lancement des modèles les plus performants se poursuivent », indique M. Le Hors. « Mais on peut imaginer de grandes entreprises collaborant sur des modèles de fondations à l’avenir. »
