L’IA open source en 2025 : plus petite, plus intelligente et plus collaborative

Ces dernières années, les modèles d'IA ont attiré l'attention. Cependant, d'ici 2025, les experts prévoient que le débat s'orientera davantage vers les systèmes d'IA open source.

« Nous assisterons à une transition vers les systèmes d'IA, et pas seulement vers les modèles », explique Anastasia Stasenko, cofondatrice de pleias, une start-up française qui a récemment lancé Common Corpus, le plus grand jeu de données multilingue ouvert pour la formation LLM, ainsi que des modèles entraînés exclusivement sur des données ouvertes.

« Ce qui permettra aux fournisseurs de créer de la valeur, ce sont en réalité les systèmes basés sur différents types de modèles open source », explique-t-elle. « Cette valeur sera générée par les intégrations et par davantage de verticalités. Ce n’est pas seulement un modèle, c’est un système. » Mme Stasenko attire l'attention sur les éléments qui, au-delà des modèles, alimentent un système plus vaste, comme les classificateurs et les analyseurs syntaxiques. « Il ne s’agit pas seulement des modèles. »