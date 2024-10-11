Que sont les modèles de fondation ?

Leur flexibilité et leur taille massive les distinguent des modèles de machine learning traditionnels, qui sont entraînés sur des jeux de données plus petits pour accomplir des tâches spécifiques, telles que la détection d’objets ou la prévision de tendances. Les modèles de fondation, quant à eux, utilisent l’apprentissage par transfert pour appliquer les connaissances acquises d’une tâche à une autre. Ils sont ainsi adaptés à des domaines plus étendus, notamment la vision par ordinateur, le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la reconnaissance vocale.

Les chercheurs du Centre de recherche sur les modèles de fondation de l’Institute for Human-Centered Artificial Intelligence de l’université de Stanford ont inventé le terme « modèles de fondation » dans un article de 2021. Ils caractérisent ces modèles comme un « changement de paradigme » et décrivent le raisonnement derrière leur dénomination : « [Un] modèle de fondation est en lui-même incomplet, mais il sert de base commune à partir de laquelle de nombreux modèles spécifiques à une tâche sont construits via l’adaptation. Nous avons également choisi le terme fondation pour souligner l’importance de la stabilité architecturale, de la sûreté et de la sécurité. En effet, des fondations mal construites peuvent être catastrophiques, et des fondations bien exécutées sont un socle fiable pour des applications futures. »1