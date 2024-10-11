Que sont les modèles de fondation ?

Comme d’autres modèles d’IA, les modèles de fondation doivent faire face aux risques liés à l’IA. C’est un facteur à prendre en compte pour les entreprises qui voient dans les modèles de fondation une technologie qui sous-tend leurs workflows internes ou leurs applications d’IA commerciales.
Biais : un modèle peut apprendre des biais humains présents dans les données d’entraînement, et ce biais peut se répercuter sur les sorties des modèles affinés.
Coûts de calcul : l’utilisation des modèles de fondation nécessite toujours une mémoire importante, du matériel avancé tel que des GPU (unités de traitement graphique) et d’autres ressources pour affiner, déployer et maintenir.
Confidentialité des données et propriété intellectuelle : les modèles de fondation peuvent être entraînés sur des données obtenues sans le consentement de leurs propriétaires ou à leur insu. Faites preuve de prudence lorsque vous alimentez des algorithmes en utilisant des données afin d’éviter de porter atteinte aux droits d’auteur d’autrui ou d’exposer des informations commerciales ou à caractère personnel.
Impact environnemental : l’entraînement et l’exécution de modèles de fondation à grande échelle impliquent des calculs énergivores qui contribuent à l’augmentation des émissions de carbone et à la consommation d’eau.
Hallucinations : il est essentiel de vérifier les résultats des modèles de fondation d’IA pour s’assurer qu’ils produisent des résultats factuellement corrects.