10 dangers et risques liés à l’IA et comment les gérer

intelligence artificielle (IA) a une valeur énorme, mais pour en tirer pleinement avantage, il faut faire face à ses pièges potentiels et les gérer. Les mêmes systèmes sophistiqués utilisés pour découvrir de nouveaux médicaments, dépister des maladies, lutter contre le changement climatique, conserver la faune et protéger la biodiversité peuvent également produire des algorithmes biaisés qui causent des dommages et des technologies menaçant la sécurité, la vie privée et même l’existence humaine.
Voici un aperçu des 10 dangers de l'IA et des stratégies exploitables de gestion des risques De nombreux risques liés à l'IA peuvent être atténués, mais les experts en IA, les développeurs, les entreprises et les gouvernements doivent encore s'en préoccuper.
Les humains sont naturellement biaisés, et l'IA que nous développons peut refléter nos préjugés. Ces systèmes apprennent involontairement des biais qui pourraient être présents dans les données d’entraînement et manifestés dans les algorithmes de machine learning (ML) et les modèles d’apprentissage profond qui sous-tendent le développement de l’IA. Ces préjugés acquis pourraient se perpétuer lors du déploiement de l'IA, ce qui entraînerait des résultats faussés.
Les biais de l'IA peuvent avoir des conséquences involontaires et des effets potentiellement néfastes. Parmi ces exemples, citons les systèmes de suivi des candidatures qui discriminent en fonction du sexe, les systèmes de diagnostic médical qui donnent des résultats moins précis pour les populations historiquement mal desservies et les outils de police prédictive qui ciblent de manière disproportionnée les communautés systématiquement marginalisées.
Prenez les mesures suivantes :
Les acteurs malveillants peuvent exploiter l'IA pour lancer des cyberattaques. Ils manipulent des outils d’IA pour cloner des voix, générer de fausses identités et créer des e-mails de phishing convaincants — tout cela dans le but d’arnaquer, de pirater, de voler l’identité d’une personne ou de compromettre sa vie privée et sa sécurité.
Et si les entreprises tirent parti des avancées technologiques telles que l'IA générative, seules 24 % des initiatives d'IA générative sont sécurisées. Ce manque de sécurité menace d'exposer les données et les modèles IA à des failles, dont le coût moyen mondial s'élève à 4,88 millions de dollars américains en 2024.
Prenez les mesures suivantes :
Voici quelques-unes des façons dont les entreprises peuvent sécuriser leur pipeline d'IA, comme le recommande l'IBM Institute for Business Value (IBM IBV) :
Les grands modèles de langage (LLM) sont les modèles d’IA sous-jacents à de nombreuses applications d’IA générative telles que les assistants virtuels et les chatbot d’IA conversationnelle. Comme leur nom l’indique, ces modèles de langage nécessitent un immense volume de données d’entraînement.
Mais les données qui permettent d’entraîner les LLM proviennent généralement des robots d’exploration du Web qui collectent des informations sur les sites Web. Ces données sont souvent obtenues sans le consentement des utilisateurs et peuvent contenir des informations personnelles (PII). D’autres systèmes d’IA qui offrent une expérience client personnalisée peuvent également collecter des données personnelles.
Prenez les mesures suivantes :
L'IA repose sur des calculs à forte consommation d'énergie dont l'empreinte carbone est importante. La formation d'algorithmes sur de grands ensembles de données et l'exécution de modèles complexes nécessitent de grandes quantités d'énergie, ce qui contribue à l'augmentation des émissions de carbone. Une étude estime que la formation d'un seul modèle de traitement du langage naturel émet plus de 600 000 livres de dioxyde de carbone, soit près de 5 fois les émissions moyennes d'une voiture sur sa durée de vie.1
La consommation d’eau est une autre préoccupation. De nombreuses applications d’IA fonctionnent sur des serveurs dans des centres de données, qui génèrent une chaleur considérable et nécessitent de grands volumes d’eau pour le refroidissement. Une étude a révélé que l'entraînement des modèles GPT-3 dans les centres de données de Microsoft consomme 5,4 millions de litres d'eau, et que la gestion de 10 à 50 prompts consomme environ 500 millilitres, soit l'équivalent d'une bouteille d'eau standard.2
Prenez les mesures suivantes :
En mars 2023, soit seulement quatre mois après le lancement de ChatGPT par OpenAI, une lettre ouverte signée par des dirigeants du secteur technologique demandait une suspension immédiate de six mois de « l’entraînement de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4 » .³ Deux mois plus tard, Geoffrey Hinton, connu comme l’un des « parrains de l’IA », a averti que l’évolution rapide de l’IA pourrait bientôt dépasser l’intelligence humaine.4 Une autre déclaration de spécialistes de l’IA, d’experts en informatique et d’autres personnalités notables a suivi, demandant des mesures pour atténuer le risque d’extinction de l’IA, l’assimileant aux risques posés par la guerre nucléaire et les pandémies.5
Si ces dangers existentiels sont souvent considérés comme moins immédiats que d'autres risques liés à l'IA, ils n'en demeurent pas moins importants. L’IA forte , ou intelligence générale artificielle, est une machine théorique dotée d’une intelligence semblable à celle de celle de l’humain, tandis que la superintelligence artificielle désigne un système d’IA avancé hypothétique qui transcende l’intelligence humaine.
Passez à l'action :
Bien que l'IA forte et l'IA super-intelligente puissent sembler relever de la science-fiction, les entreprises peuvent se préparer à la Technologie :
L'IA générative est devenue une imitation habile des créateurs, générant des images qui capturent la forme d'un artiste, de la musique qui fait écho à la voix d'un chanteur ou des essais et des poèmes qui s'apparentent au style d'un écrivain. Cependant, une question majeure se pose : Qui détient les droits d'auteur sur le contenu généré par l'IA, qu'il soit entièrement généré par l'IA ou créé avec son aide ?
Les questions de propriété intellectuelle (PI) concernant les œuvres générées par l'IA sont encore en développement, et l'ambiguïté entourant la propriété pose des problèmes aux entreprises.
Prenez les mesures suivantes :
L'IA devrait bouleverser le marché du travail, faisant craindre que l'automatisation alimentée par l'IA ne déplace des travailleurs. Selon un rapport du Forum économique mondial, près de la moitié des organisations interrogées s’attendent à ce que l’IA crée de nouveaux emplois, tandis que près d’un quart la considèrent comme une cause de pertes d’emplois. 6
Si l'IA stimule la croissance dans des rôles tels que les spécialistes de l'apprentissage automatique, des ingénieurs de robotique et des spécialistes de transformation numérique, elle entraîne également le déclin des postes dans d'autres domaines. Il s'agit notamment de tâches de bureau, de secrétariat, de saisie de données et de service client, pour n'en nommer que quelques-uns. La meilleure façon d'atténuer ces pertes est d'adopter une approche proactive qui envisage la manière dont les employés peuvent utiliser les outils d'IA pour améliorer leur travail ; en se concentrant sur l'augmentation plutôt que sur le remplacement.
Passez à l'action :
Il est essentiel, à court terme, de former et de perfectionner les employés pour qu'ils puissent utiliser l'IA de manière efficace. Toutefois, l'IBM IBV recommande uneapproche à long terme, sur trois fronts:
L'un des risques les plus incertains et les plus évolutifs de l'IA est son manque de responsabilité. Qui est responsable en cas de dysfonctionnement d'un système d'IA ? Qui est responsable des décisions préjudiciables prises par un outil d'IA ?
Ces questions sont au premier plan dans les cas d'accidents mortels et de collisions dangereuses impliquant des voitures auto-conduites et d'arrestations injustifiées basées sur des systèmes de reconnaissance faciale. Bien que ces problèmes soient encore en cours de résolution par les décideurs politiques et les agences de régulation, les entreprises peuvent intégrer la responsabilité à leur stratégie de gouvernance de l'IA afin d'améliorer l'IA.
Prenez les mesures suivantes :
Les algorithmes et les modèles d'IA sont souvent perçus comme des boîtes noires dont les mécanismes internes et les processus de prise de décision sont un mystère, même pour les chercheurs en IA qui travaillent en étroite collaboration avec la technologie. La complexité des systèmes d'IA pose des problèmes lorsqu'il s'agit de comprendre pourquoi ils sont parvenus à une certaine conclusion et d'interpréter comment ils sont parvenus à une prédiction particulière.
Cette opacité et cette incompréhensibilité érodent la confiance et occultent les dangers potentiels de l'IA, ce qui rend difficile l'adoption de mesures proactives pour les contrer.
« Si nous n’avons pas confiance en ces modèles, nous ne pouvons pas vraiment avoir l’avantage de l’IA dans les entreprises », déclare Kush Varshney, chercheur éminent et directeur principal chez IBM Research, dans une vidéo de l’IBM AI Academy sur la confiance, la transparence et la gouvernance dans l’IA.
Prenez les mesures suivantes :
Comme dans le cas des cyberattaques, les acteurs malveillants exploitent les technologies de l'IA pour diffuser des informations erronées et de la désinformation, influençant et manipulant les décisions et les actions des individus. Par exemple, des appels téléphoniques robotisés générés par l'IA et imitant la voix du président Joe Biden ont été lancés pour décourager de nombreux électeurs américains de se rendre auxurnes11.
Outre la désinformation liée aux élections, l'IA peut générer des deepfakes, c'est-à-dire des images ou des vidéos modifiées pour donner l'impression que quelqu'un dit ou fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ces deepfakes peuvent se propager sur les réseaux sociaux, amplifier la désinformation, porter atteinte à la réputation et harceler ou extorquer des victimes.
Leshallucinations de l'IA contribuent également à la fausse information. Ces résultats inexacts mais plausibles vont d'inexactitudes factuelles mineures à des informations fabriquées de toutes pièces qui peuvent causer des dommages.
Prenez les mesures suivantes :
L'IA est très prometteuse, mais elle comporte aussi des risques potentiels. Comprendre les risques potentiels de l’IA et prendre des mesures proactives pour les minimiser peut donner aux entreprises un avantage concurrentiel.
L'IA est très prometteuse, mais elle comporte aussi des risques potentiels. Comprendre les risques potentiels de l'IA et prendre des mesures proactives pour les minimiser peut donner aux entreprises un avantage concurrentiel.
