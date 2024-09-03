10 dangers et risques liés à l’IA et comment les gérer

intelligence artificielle (IA) a une valeur énorme, mais pour en tirer pleinement avantage, il faut faire face à ses pièges potentiels et les gérer. Les mêmes systèmes sophistiqués utilisés pour découvrir de nouveaux médicaments, dépister des maladies, lutter contre le changement climatique, conserver la faune et protéger la biodiversité peuvent également produire des algorithmes biaisés qui causent des dommages et des technologies menaçant la sécurité, la vie privée et même l’existence humaine.

Voici un aperçu des 10 dangers de l'IA et des stratégies exploitables de gestion des risques De nombreux risques liés à l'IA peuvent être atténués, mais les experts en IA, les développeurs, les entreprises et les gouvernements doivent encore s'en préoccuper.