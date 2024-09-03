10 dangers et risques liés à l’IA et comment les gérer

intelligence artificielle (IA) a une valeur énorme, mais pour en tirer pleinement avantage, il faut faire face à ses pièges potentiels et les gérer. Les mêmes systèmes sophistiqués utilisés pour découvrir de nouveaux médicaments, dépister des maladies, lutter contre le changement climatique, conserver la faune et protéger la biodiversité peuvent également produire des algorithmes biaisés qui causent des dommages et des technologies menaçant la sécurité, la vie privée et même l’existence humaine.

Voici un aperçu des 10 dangers de l'IA et des stratégies exploitables de gestion des risques De nombreux risques liés à l'IA peuvent être atténués, mais les experts en IA, les développeurs, les entreprises et les gouvernements doivent encore s'en préoccuper.

1. Biais

Les humains sont naturellement biaisés, et l'IA que nous développons peut refléter nos préjugés. Ces systèmes apprennent involontairement des biais qui pourraient être présents dans les données d’entraînement et manifestés dans les algorithmes de machine learning (ML) et les modèles d’apprentissage profond qui sous-tendent le développement de l’IA. Ces préjugés acquis pourraient se perpétuer lors du déploiement de l'IA, ce qui entraînerait des résultats faussés.

Les biais de l'IA peuvent avoir des conséquences involontaires et des effets potentiellement néfastes. Parmi ces exemples, citons les systèmes de suivi des candidatures qui discriminent en fonction du sexe, les systèmes de diagnostic médical qui donnent des résultats moins précis pour les populations historiquement mal desservies et les outils de police prédictive qui ciblent de manière disproportionnée les communautés systématiquement marginalisées.

Prenez les mesures suivantes :

  • Créer des pratiques qui favorisent l’équité, telles que l’inclusion de jeux de données de formation représentatifs, la formation d’équipes de développement diversifiées, l’intégration d’indicateurs d’équité et l’intégration d’une supervision humaine via des comités ou commissions d’avis d’IA d’éthique en IA
  • Mettez en place des processus d'atténuation des biais tout au long du cycle de vie de l'IA. Cela implique de choisir le bon modèle d'apprentissage, de traiter les données de manière consciente et de surveiller les performances dans le monde réel.
  • Explorez les outils d’équité d’IA, tels que le kit d’outils open source AI Fairness 360 d’IBM.

2. Menaces de cybersécurité

Les acteurs malveillants peuvent exploiter l'IA pour lancer des cyberattaques. Ils manipulent des outils d’IA pour cloner des voix, générer de fausses identités et créer des e-mails de phishing convaincants — tout cela dans le but d’arnaquer, de pirater, de voler l’identité d’une personne ou de compromettre sa vie privée et sa sécurité.

Et si les entreprises tirent parti des avancées technologiques telles que l'IA générative, seules 24 % des initiatives d'IA générative sont sécurisées. Ce manque de sécurité menace d'exposer les données et les modèles IA à des failles, dont le coût moyen mondial s'élève à 4,88 millions de dollars américains en 2024.

Prenez les mesures suivantes :

Voici quelques-unes des façons dont les entreprises peuvent sécuriser leur pipeline d'IA, comme le recommande l'IBM Institute for Business Value (IBM IBV) :

  • Élaborez une stratégie de sûreté et de sécurité en matière d'IA.
  • Recherchez les failles de sécurité dans les environnements d'IA grâce à l'évaluation des risques et à la modélisation des menaces.
  • Protéger les données de formation à l'IA et adopter une approche sécurisée dès la conception pour permettre une mise en œuvre et un développement sûrs des technologies de l'IA.
  • Évaluez les vulnérabilités des modèles à l'aide de tests contradictoires.
  • Investissez dans une formation à la cyber-réponse pour renforcer la sensibilisation, la préparation et la sécurité au sein de votre Entreprise.
Gouvernance de l'IA pour l'entreprise

Découvrez les principaux avantages de la gouvernance automatisée de l'IA pour les modèles d'IA générative d'aujourd'hui et les modèles de machine learning traditionnels.

3. Questions de confidentialité des données

Les grands modèles de langage (LLM) sont les modèles d’IA sous-jacents à de nombreuses applications d’IA générative telles que les assistants virtuels et les chatbot d’IA conversationnelle. Comme leur nom l’indique, ces modèles de langage nécessitent un immense volume de données d’entraînement.

Mais les données qui permettent d’entraîner les LLM proviennent généralement des robots d’exploration du Web qui collectent des informations sur les sites Web. Ces données sont souvent obtenues sans le consentement des utilisateurs et peuvent contenir des informations personnelles (PII). D’autres systèmes d’IA qui offrent une expérience client personnalisée peuvent également collecter des données personnelles.

Prenez les mesures suivantes :

  • Informez les consommateurs sur les pratiques de collecte de données pour les systèmes d’IA : quand les données sont collectées, quelles sont les informations personnelles identifiables (le cas échéant) et comment les données sont stockées et utilisées.
  • Donnez-leur le choix de ne pas participer au processus de collecte de données.

4. Préjudices environnementaux

L'IA repose sur des calculs à forte consommation d'énergie dont l'empreinte carbone est importante. La formation d'algorithmes sur de grands ensembles de données et l'exécution de modèles complexes nécessitent de grandes quantités d'énergie, ce qui contribue à l'augmentation des émissions de carbone. Une étude estime que la formation d'un seul modèle de traitement du langage naturel émet plus de 600 000 livres de dioxyde de carbone, soit près de 5 fois les émissions moyennes d'une voiture sur sa durée de vie.1

La consommation d’eau est une autre préoccupation. De nombreuses applications d’IA fonctionnent sur des serveurs dans des centres de données, qui génèrent une chaleur considérable et nécessitent de grands volumes d’eau pour le refroidissement. Une étude a révélé que l'entraînement des modèles GPT-3 dans les centres de données de Microsoft consomme 5,4 millions de litres d'eau, et que la gestion de 10 à 50 prompts consomme environ 500 millilitres, soit l'équivalent d'une bouteille d'eau standard.2

Prenez les mesures suivantes :

  • Envisagez des centres de données et des fournisseurs d'IA alimentés par des énergies renouvelables.
  • Choisissez des modèles ou des frameworks d’IA économes en énergie.
  • Entraînez-vous avec moins de données et simplifiez l’architecture des modèles.
  • Réutilisez les modèles existants et profitez de l’apprentissage par transfert, qui emploie des modèles pré-entraînés pour améliorer les performances sur des tâches ou ensembles de données connexes.
  • Envisagez une architecture sans serveur et un matériel optimisé pour les Workloads d’IA.

5. Risques existentiels

En mars 2023, soit seulement quatre mois après le lancement de ChatGPT par OpenAI, une lettre ouverte signée par des dirigeants du secteur technologique demandait une suspension immédiate de six mois de « l’entraînement de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4 » Deux mois plus tard, Geoffrey Hinton, connu comme l’un des « parrains de l’IA », a averti que l’évolution rapide de l’IA pourrait bientôt dépasser l’intelligence humaine.4 Une autre déclaration de spécialistes de l’IA, d’experts en informatique et d’autres personnalités notables a suivi, demandant des mesures pour atténuer le risque d’extinction de l’IA, l’assimileant aux risques posés par la guerre nucléaire et les pandémies.5

Si ces dangers existentiels sont souvent considérés comme moins immédiats que d'autres risques liés à l'IA, ils n'en demeurent pas moins importants. L’IA forte , ou intelligence générale artificielle, est une machine théorique dotée d’une intelligence semblable à celle de celle de l’humain, tandis que la superintelligence artificielle désigne un système d’IA avancé hypothétique qui transcende l’intelligence humaine.

Passez à l'action :

Bien que l'IA forte et l'IA super-intelligente puissent sembler relever de la science-fiction, les entreprises peuvent se préparer à la Technologie :

  • Restez au courant des recherches sur l'IA.
  • Construisez une solide pile technologique et restez ouvert à l'expérimentation des derniers outils d'IA.
  • Renforcer les compétences des équipes d'IA pour faciliter l'adoption des technologies émergentes.

6. Violation de la propriété intellectuelle

L'IA générative est devenue une imitation habile des créateurs, générant des images qui capturent la forme d'un artiste, de la musique qui fait écho à la voix d'un chanteur ou des essais et des poèmes qui s'apparentent au style d'un écrivain. Cependant, une question majeure se pose : Qui détient les droits d'auteur sur le contenu généré par l'IA, qu'il soit entièrement généré par l'IA ou créé avec son aide ?

Les questions de propriété intellectuelle (PI) concernant les œuvres générées par l'IA sont encore en développement, et l'ambiguïté entourant la propriété pose des problèmes aux entreprises.

Prenez les mesures suivantes :

  • Mettre en place des contrôles pour se conformer aux lois concernant les travaux sous licence qui pourraient être utilisés pour entraîner des modèles d’IA.
  • Faites preuve de prudence lorsque vous introduisez des données dans des algorithmes afin de ne pas exposer l'adresse IP de votre entreprise ou les informations protégées par IP d'autres personnes.
  • Surveillez les productions des modèles IA pour détecter tout contenu susceptible de révéler la propriété intellectuelle de votre Entreprise ou de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui.

7. Pertes d'emplois

L'IA devrait bouleverser le marché du travail, faisant craindre que l'automatisation alimentée par l'IA ne déplace des travailleurs. Selon un rapport du Forum économique mondial, près de la moitié des organisations interrogées s’attendent à ce que l’IA crée de nouveaux emplois, tandis que près d’un quart la considèrent comme une cause de pertes d’emplois. 6

Si l'IA stimule la croissance dans des rôles tels que les spécialistes de l'apprentissage automatique, des ingénieurs de robotique et des spécialistes de transformation numérique, elle entraîne également le déclin des postes dans d'autres domaines. Il s'agit notamment de tâches de bureau, de secrétariat, de saisie de données et de service client, pour n'en nommer que quelques-uns. La meilleure façon d'atténuer ces pertes est d'adopter une approche proactive qui envisage la manière dont les employés peuvent utiliser les outils d'IA pour améliorer leur travail ; en se concentrant sur l'augmentation plutôt que sur le remplacement.

Passez à l'action :

Il est essentiel, à court terme, de former et de perfectionner les employés pour qu'ils puissent utiliser l'IA de manière efficace. Toutefois, l'IBM IBV recommande uneapproche à long terme, sur trois fronts:

  • Transformer les modèles commerciaux et opérationnels conventionnels, les rôles, les structures organisationnelles et autres processus pour refléter la nature évolutive du travail.
  • Établir des partenariats homme-machine qui améliorent la prise de décision, la résolution de problèmes et la création de valeur.
  • Investissez dans des technologies qui permettent aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et qui stimulent la croissance des revenus.

8. Absence de responsabilité

L'un des risques les plus incertains et les plus évolutifs de l'IA est son manque de responsabilité. Qui est responsable en cas de dysfonctionnement d'un système d'IA ? Qui est responsable des décisions préjudiciables prises par un outil d'IA ?

Ces questions sont au premier plan dans les cas d'accidents mortels et de collisions dangereuses impliquant des voitures auto-conduites et d'arrestations injustifiées basées sur des systèmes de reconnaissance faciale. Bien que ces problèmes soient encore en cours de résolution par les décideurs politiques et les agences de régulation, les entreprises peuvent intégrer la responsabilité à leur stratégie de gouvernance de l'IA afin d'améliorer l'IA.

Prenez les mesures suivantes :

  • Conservez des pistes d’audit et des journaux facilement accessibles pour faciliter les examens des comportements et des décisions d’un système d’IA.
  • Tenir des registres détaillés des décisions humaines prises lors des processus de conception, développement, test et déploiement de l’IA afin qu’elles puissent être suivies et tracées lorsque nécessaire.
  • Il convient d’envisager l’utilisation des cadres et lignes directrices existants qui intègrent la responsabilité dans l’IA, tels que les lignes directrices éthiques de la Commission européenne pour une IA digne de confiance, les principes de l’OCDE en matière d’IA, le cadre de gestion des risques liés à l’IA du NIST et le cadre de responsabilité en matière d’IA du Government Accountability Office des États- Unis .

9. Manque d’explicabilité et de transparence

Les algorithmes et les modèles d'IA sont souvent perçus comme des boîtes noires dont les mécanismes internes et les processus de prise de décision sont un mystère, même pour les chercheurs en IA qui travaillent en étroite collaboration avec la technologie. La complexité des systèmes d'IA pose des problèmes lorsqu'il s'agit de comprendre pourquoi ils sont parvenus à une certaine conclusion et d'interpréter comment ils sont parvenus à une prédiction particulière.

Cette opacité et cette incompréhensibilité érodent la confiance et occultent les dangers potentiels de l'IA, ce qui rend difficile l'adoption de mesures proactives pour les contrer.

« Si nous n’avons pas confiance en ces modèles, nous ne pouvons pas vraiment avoir l’avantage de l’IA dans les entreprises », déclare Kush Varshney, chercheur éminent et directeur principal chez IBM Research, dans une vidéo de l’IBM AI Academy sur la confiance, la transparence et la gouvernance dans l’IA.

Prenez les mesures suivantes :

  • Adopter des techniques d’IA explicables.. Parmi les exemples, citons l'évaluation continue des modèles, les explications locales interprétables indépendantes des modèles (LIME) pour expliquer la prédiction des classificateurs par un algorithme d'apprentissage automatique et les fonctionnalités importantes du Deep Learning (DeepLift) pour montrer un lien traçable et des dépendances entre les neurones d'un réseau de neurones.
  • La gouvernance de l’IA est à nouveau utile ici, avec des équipes d’audit et d’examen qui évaluent l’interprétabilité des résultats de l’IA et définissent des normes d’explicabilité.

10. Désinformation et manipulation

Comme dans le cas des cyberattaques, les acteurs malveillants exploitent les technologies de l'IA pour diffuser des informations erronées et de la désinformation, influençant et manipulant les décisions et les actions des individus. Par exemple, des appels téléphoniques robotisés générés par l'IA et imitant la voix du président Joe Biden ont été lancés pour décourager de nombreux électeurs américains de se rendre auxurnes11.

Outre la désinformation liée aux élections, l'IA peut générer des deepfakes, c'est-à-dire des images ou des vidéos modifiées pour donner l'impression que quelqu'un dit ou fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ces deepfakes peuvent se propager sur les réseaux sociaux, amplifier la désinformation, porter atteinte à la réputation et harceler ou extorquer des victimes.

Leshallucinations de l'IA contribuent également à la fausse information. Ces résultats inexacts mais plausibles vont d'inexactitudes factuelles mineures à des informations fabriquées de toutes pièces qui peuvent causer des dommages.

Prenez les mesures suivantes :

  • Apprenez aux utilisateurs et aux employés comment détecter la fausse information et la désinformation.
  • Vérifiez l’authenticité et la véracité des informations avant d’agir.
  • Utilisez des données d’entraînement de haute qualité, testez rigoureusement les modèles IA, et évaluez-les et affinez-les continuellement.
  • Confiez-vous à la supervision humaine pour examiner et valider l’exactitude des résultats de l’IA.
  • Restez informé des dernières recherches pour détecter et combattre les deepfakes, les hallucinations par IA et d’autres formes de fausse information et de désinformation.

Faire de la gouvernance de l’IA une priorité pour l’entreprise

L'IA est très prometteuse, mais elle comporte aussi des risques potentiels. Comprendre les risques potentiels de l’IA et prendre des mesures proactives pour les minimiser peut donner aux entreprises un avantage concurrentiel.

Avec IBM watsonx.governance, Les entreprises peuvent diriger, gérer et contrôler les activités d'IA dans une plateforme intégrée. IBM watsonx.governance peut gérer les modèles IA de n'importe quel fournisseur, évaluer la précision des modèles et contrôler l'équité, les biais et les indicateurs.

 
Gouvernance de l'IA pour l'entreprise

 

Découvrez les principaux avantages de la gouvernance automatisée de l'IA pour les modèles d'IA générative d'aujourd'hui et les modèles de machine learning traditionnels.

Passez à l'étape suivante

Dirigez, gérez et surveillez votre IA à l'aide d'un portefeuille unique pour favoriser une IA responsable, transparente et explicable.

