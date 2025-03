Qu’est-ce qu’une pile d’IA ?

La couche d’observabilité facilite la surveillance, le suivi et l’évaluation des workflows d’IA. Elle fournit la visibilité et les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement des modèles d’IA dans un environnement réel, permettant aux équipes d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes, de garantir l’intégrité du système et d’améliorer la performance au fil du temps.

Au cœur de la couche d’observabilité, on trouve des outils et des cadres suivant divers indicateurs liés à la fois aux modèles d’IA et à l’infrastructure sur laquelle ils s’exécutent.

La couche de gouvernance représente le cadre global qui permet de garantir que les systèmes d’IA sont déployés, utilisés et gérés de manière responsable, éthique et conforme aux politiques d’entreprise, ainsi qu’aux normes sociétales.

Cette couche est essentielle pour gérer les risques, promouvoir la transparence et renforcer la confiance dans les technologies d’IA. Elle englobe les règles et les processus permettant de superviser le cycle de vie des modèles d’IA dans le respect des réglementations, des principes éthiques et des objectifs organisationnels.

L’une des principales fonctions de la couche de gouvernance est d’établir des politiques de collecte et d’utilisation des données, ainsi que des cadres pour garantir le respect des réglementations telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) ou encore l’EU AI Act. Ces cadres définissent la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées, afin d’en garantir la sécurité et la confidentialité.

La gouvernance implique également l’élaboration de mécanismes d’audit et de traçabilité, permettant aux entreprises de consigner et de suivre les décisions en matière d’IA, les modifications apportées aux modèles, ainsi que l’utilisation des données. Cette démarche est essentielle pour répondre au principe de responsabilité et pour traiter les litiges ou les erreurs.

La couche de gouvernance gère également les questions d’équité, de biais et d’explicabilité dans les systèmes d’IA. Il s’agit de mettre en œuvre des outils et des techniques pour détecter et atténuer les biais présents dans les données d’entraînement ou dans les sorties des modèles, afin d’assurer un traitement équitable des diverses populations dans les systèmes d’IA.