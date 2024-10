Qu'est-ce que l'ingestion de données ?

Les sources de données incluent des systèmes financiers, des fournisseurs de données tiers, des plateformes de réseaux sociaux, des appareils IdO, des applications SaaS ainsi que des applications d'entreprise sur site telles que la planification des ressources d'entreprise (ERP) et la gestion de la relation client (CRM).

Ces sources comprennent à la fois des données structurées et non structurées. Une fois ingérées, les données peuvent être stockées dans des data lakes, des entrepôts de données, des lakehouses, des datamarts, des bases de données relationnelles et des systèmes de stockage de documents. Les organisations ingèrent des données afin de les utiliser non seulement dans des tâches de business intelligence, mais aussi pour des applications de machine learning, de modélisation prédictive et d'intelligence artificielle.

De nombreux outils d'ingestion de données automatisent ce processus en organisant les données brutes dans des formats appropriés pour permettre une analyse efficace par des logiciels d'analyse de données. L'ingestion de données nécessite souvent une expertise en science des données et en langages de programmation, comme Python. Les données sont nettoyées et transformées dans un format uniforme grâce à des processus d'extraction, transformation et chargement (ETL) ou d'extraction, chargement et transformation (ELT), afin de gérer efficacement le cycle de vie des données.

Avec une diversité croissante des sources de big data, les logiciels d'automatisation aident à adapter le processus d'ingestion à des environnements et applications spécifiques, incluant souvent des fonctionnalités de préparation des données pour une analyse immédiate ou ultérieure via des programmes de business intelligence et d'analytique.