Il est possible de confondre l'ELT avec son processus frère connu sous un sigle presque identique. Cependant, il existe plusieurs différences distinctes entre l'ELT et l'ETL (Extract, Transform and Load, Extraire, Transformer et Charger). L'ETL est un processus d'intégration de données qui combine les données de plusieurs sources de données dans un magasin de données cohérent unique qui est chargé dans un entrepôt de données ou un autre système cible. Les outils ETL traditionnels créent des entrepôts de données pour soutenir les applications de BI (Business Intelligence) et d'IA (intelligence artificielle).

ETL et ELT – Quelles sont les différences ?

La différence évidente réside dans le fait que le processus ELT réalise le chargement avant la transformation, une inversion des étapes 2 et 3 du processus ETL. L'ELT copie ou exporte les données à partir des emplacements source, mais au lieu de les charger dans une zone de transfert pour la transformation, il charge les données brutes directement dans le magasin de données cible pour les transformer selon les besoins. L'ELT ne transforme aucune donnée en transit.

Cependant, l'ordre des étapes n'est pas la seule différence. Dans l'ELT, le magasin de données cible peut être un entrepôt de données, mais il s'agit plus souvent d'un lac de données, c'est-à-dire un grand magasin central destiné à contenir à la fois des données structurées et des données non structurées à très grande échelle.

Les lacs de données sont gérés à l'aide d'une plateforme Big Data (comme Apache Hadoop) ou d'un système de gestion de données NoSQL distribué. Ils peuvent prendre en charge l'aide à la décision mais, le plus souvent, ils sont créés pour prendre en charge l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'analyse prédictive et les applications pilotées par des flux de données et d'événements en temps réel.

Il existe également d'autres différences entre l'ETL et l'ELT. Par exemple, comme l'ETL transforme les données avant de les déplacer dans le référentiel central, il peut rendre la conformité à la confidentialité des données plus simple ou plus systématique que l'ELT (si les analystes ne transforment pas les données sensibles avant de devoir les utiliser, elles peuvent rester non masquées dans le lac de données). Cependant, les spécialistes des données peuvent préférer l'ELT, qui leur permet de lire dans un « bac à sable » de données brutes et de procéder à leur propre transformation de données adaptée à des applications spécifiques. Mais, dans la plupart des cas, le choix entre ETL et ELT dépendra des besoins et des ressources métier disponibles.