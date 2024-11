Qu’est-ce que l’automatisation d’entreprise ?

L’automatisation d’entreprise désigne une approche holistique de l’automatisation qui vise à dépasser, d’une part, l’automatisation des systèmes d’information cloisonnés et l’automatisation des processus métier, et d’autre part, les simples gains d’efficacité des processus et de coûts. L’objectif est donc de mettre en place un contrôle centralisé et une stratégie d’automatisation visant à accroître la valeur de l’entreprise et à la rendre plus agile.



Grâce à l’automatisation d’entreprise, les organisations entendent optimiser les workflows, améliorer la productivité, aligner les équipes cloisonnées autour d’objectifs organisationnels communs et favoriser la transformation numérique dans l’ensemble de leurs services. Elle peut être mise en place de diverses manières, de l’utilisation d’outils d’automatisation de base pour automatiser les tâches de routine telles que la saisie des données et le traitement des documents, à l’utilisation de solutions plus avancées conçues pour des processus complexes tels que l’allocation des ressources et l’intégration des systèmes.