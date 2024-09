Qu'est-ce que l'automatisation intelligente ?

Que vous souhaitiez automatiser des opérations complexes qui s'étendent à l'ensemble de votre organisation, telles que l'approvisionnement et le paiement, ou automatiser des tâches répétitives, l'automatisation basée sur l'IA d'IBM peut vous aider à réduire vos processus d'entreprise manuels et à améliorer la prise de décision en combinant des outils d'automatisation de base tels que les assistants conversationnels de gestion des processus d'entreprise et d'automatisation des processus robotiques (RPA) avec l'intelligence artificielle. IBM Cloud Paks for Automation comprend un système expert unique ainsi qu'une bibliothèque d'automatismes spécifiques pré-entraînés par des experts, et s'appuie sur les connaissances approfondies d'IBM et sur l'expertise sectorielle de plus de 14 000 spécialistes de l'automatisation.