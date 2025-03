Qu’est-ce que l’extraction d’informations ?

Les algorithmes d’extraction d’informations peuvent identifier des entités, y compris des noms, des relations, des événements, des sentiments et plus encore, puis les classer et les stocker dans une base de données en vue d’une utilisation ultérieure. Les informations structurées qui en résultent se présentent dans un format standardisé et sont généralement stockées dans des lignes et des colonnes qui identifient leurs attributs. Le stockage standardisé est le principal facteur de différenciation entre les données structurées et les données non structurées.

Toutes les valeurs de données d’une même base de données adhèrent au même format structuré et aux mêmes attributs définis. Les attributs relationnels sont également mis en évidence pour connecter les bases de données en fonction d’attributs partagés.