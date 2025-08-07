Les pondérations sont des valeurs numériques qui représentent l’importance que le LLM attribue à une entrée spécifique. Toutes les entrées ne sont pas traitées de la même manière par les modèles IA lors de la génération de réponses. Plus le poids d’une entrée est élevé, plus elle est pertinente par rapport à la sortie du modèle.

Les paramètres d’entraînement, tels que les pondérations, sont configurés par l’algorithme d’apprentissage d’un modèle pendant le processus d’entraînement. L’algorithme d’apprentissage mesure les performances du modèle de machine learning (ML) à l’aide d’une fonction de perte , qui tente de minimiser les erreurs en optimisant les paramètres du modèle .

Dans les neural networks, les pondérations sont des multiplicateurs qui déterminent la force du signal d’une couche neuronale à la suivante. Les signaux doivent atteindre le seuil de force de la fonction d’activation pour parcourir le réseau. Ainsi, les poids affectent directement la manière dont un réseau propage les données à travers ses couches.