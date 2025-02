Qu’est-ce que le prompt engineering ?

Les grandes organisations technologiques embauchent des prompt engineers pour développer de nouveaux contenus créatifs, répondre à des questions complexes et améliorer les tâches de traduction automatique et de NLP. Les compétences que les ingénieurs de prompts doivent posséder incluent la familiarité avec les grands modèles de langage, de bonnes compétences en communication, une capacité à expliquer des concepts techniques, une expertise en programmation (en particulier Python) et une solide compréhension des structures de données et des algorithmes. Il faut également faire preuve de créativité et pouvoir évaluer de façon réaliste les avantages et les risques des nouvelles technologies.



Bien que les modèles soient entraînés dans plusieurs langues, l’anglais est souvent la langue principale utilisée pour l’IA générative. Les ingénieurs de prompts auront besoin d’une compréhension approfondie du vocabulaire, des nuances, de la formulation, du contexte et de la linguistique, car chaque mot d’une invite peut influencer le résultat.

Les prompt engineers doivent également savoir comment transmettre efficacement le contexte, les instructions, le contenu ou les données nécessaires au modèle d'IA.



Si l’objectif est de générer du code, un ingénieur en prompt doit comprendre les principes de codage et les langages de programmation. Ceux qui œuvrent dans la génération d’images doivent connaître l’histoire de l’art, la photographie et les termes utilisés dans le cinéma. Ceux qui génèrent du contexte linguistique peuvent avoir besoin de connaître différents styles narratifs ou théories littéraires.



En plus d’avoir des compétences en communication, les ingénieurs de prompts doivent maîtriser les outils d’IA générative et les cadres d’apprentissage profond qui guident leur prise de décision. Pour améliorer la compréhension du modèle et la qualité de la production, ils peuvent utiliser les techniques avancées suivantes :